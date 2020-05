Catania, cordata americana all'orizzonte. Una cordata 'made in USA' operante nel settore del petrolio con a capo un imprenditore di origini ennesi sarebbe interessata a rilevare le quote della società di via Magenta. Tra giovedì e venerdì potrebbe avvenire il primo incontro tra il gruppo texano e il Calcio Catania.

Catania, cordata americana all’orizzonte. In queste ultime ore sembra che il destino del Calcio Catania si possa comporre di nuovi e diversi esiti sul fronte di un’eventuale cessione.

Stando a quanto scritto di recente dal quotidiano “La Sicilia”, la Cordata diretta da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino non sarebbe l’unica a voler rilevare il club etneo.

Infatti tra i potenziali acquirenti interessati alla società di via Magenta ci sarebbe una società petrolifera americana con a capo un imprenditore originario dell’ennese.

A conferire attendibilità una manifestazione d’interesse via email per la società etnea confermata dall’avvocato Alessandro Lombardo, legale incaricato dall’azienda ‘made in USA’.

Inoltre alcuni contatti telefonici tra la cordata texana e l’avvocato Salvatore Nicolosi di Finaria, sarebbero già avvenuti settimana scorsa.

L’obiettivo dell’impresa americana scritto nella email in questione consisterebbe in un “progetto di rilancio della società calcistica etnea”.

Rilancio supportato non solo dall’intenzione di acquisire il Calcio Catania ma anche del centro sportivo di Torre del Grifo.

Infine, secondo quanto pubblicato da “La Sicilia”, tra giovedì e venerdì prossimi potrebbe avvenire il primo incontro tra il gruppo petrolifero texano e il club etneo.

Un incontro fondamentale che potrebbe decretare l’entrata di un plausibile concorrente nella trattativa legata alla cessione del Calcio Catania.

“Credo che entro sabato ci sarà questo primo appuntamento”,

queste le parole odierne dell’avvocato Alessandro Lombardo ai microfoni di itasportpress.it.

Proprio l’avvocato torinese avrebbe ribadito l’idea di rilancio della società di via Magenta da parte dell’azienda americana.

Secondo Lombardo sarebbe necessario stringere le tempistiche per procedere con una negoziazione approfondendo in primis l’attuale situazione del Calcio Catania.

Queste le parole dell’avvocato torinese a itasportpress.it:

“Io sarò in Sicilia giovedì prossimo, ma la data dell’incontro è ancora da stabilire”.

“Al gruppo americano interessa valutare l’idea di acquisire una squadra e il Calcio Catania rappresenta un club storico per avviare un serio investimento”.

“L’interesse c’è e infatti ci stiamo muovendo subito e andremo a conoscere quali sono le situazioni reali in modo tale da capire quale offerta fare,

e se c’è una convergenza di interesse tra le parti”.

Puntualizza Lombardo:

“I tempi sono stretti ed è per questo che ci muoveremo con una certa rapidità”.

“Da questa settimana avremo qualche notizia in più per decidere la prosecuzione delle trattative”.

E ribadisce:

“L’idea, per come mi è stata prospettata dal gruppo texano, non è solo di acquisire la società ma di rilanciare il club con un progetto serio,

e riportarlo prima in B e poi in Serie A, categoria che merita per blasone, storia e seguito di tifosi”.

Conclude Lombardo:

“La struttura di Torre del Grifo ovviamente fa parte del pacchetto Calcio Catania che si vuole rilevare ma daremo pari attenzione”.