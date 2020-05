Trattativa Comitato-Catania, Finaria replica. Finaria avrebbe palesato una maggiore disponibilità ad un'eventuale negoziazione con il "Comitato promotore per l'acquisizione del Catania Calcio" in seguito alla loro decisione di ritirare la manifestazione d'interesse risalente ad aprile.

Trattativa Comitato-Catania, Finaria replica. Sono giorni determinanti in casa Catania per quanto concerne un’eventuale cessione della società di via Magenta.

Sul tavolo della trattativa sembra ormai che la Cordata capitanata da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino sia decisa a concludere l’affare con il Calcio Catania.

Infatti nella giornata di ieri il Comitato promotore ha comunicato la decisione di costituire una società SPA che presenterà una nuova offerta ufficiale al club etneo.

A tal proposito non si è fatta attendere la risposta di Finaria, holding che possiede le quote di maggioranza della società etnea.

Attraverso un comunicato ufficiale la stessa Finaria, considerata la mossa del Comitato, lascerebbe intendere un’apertura maggiore ad una negoziazione.

Per questo la holding del patron Pulvirenti avrebbe palesato anche la possibilità di scoprire i volti appartenenti alla Cordata acquirente.

Infine Finaria ribadisce la disponibilità a dialogare con altri acquirenti eventualmente interessati a rilevare le quote del Calcio Catania mediante un “criterio formale”.

Questo il comunicato ufficiale:

“Preso atto del ritiro della manifestazione d’interesse già presentata dal “Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio” in data 10/04/2020,

Finaria S.p.A. si augura che le rinnovate intenzioni del citato comitato possano confluire concretamente,

al di là delle enunciazioni di principio ribadite nell’arco degli ultimi mesi, in una proposta d’acquisto tale da garantire l’avvio e lo sviluppo di una trattativa”.

Elogio e considerazione nei confronti del Comitato promotore:

“La nuova e differente impostazione annunciata dal “Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio” è di sicuro pregio,

ed evidenzia la consapevolezza di aver individuato le modalità per colmare le lacune delle manifestazioni d’interesse precedenti”.

Conclude il comunicato:

“Finaria S.p.A. sarà lieta di conoscere finalmente l’identità dei soggetti che intendono acquisire le quote azionarie del Calcio Catania”.

E chiosa:

“L’adozione di un criterio formale altrettanto trasparente è richiesta, inoltre, agli altri soggetti che in questi ultimi giorni hanno manifestato un apprezzabile interesse”.