Pte di Giarre potrebbe chiudere. Il presidio territoriale di emergenza annesso all'ospedale locale potrebbe concludere il suo ciclo di vita.

Pte di Giarre potrebbe chiudere

Pte di Giarre potrebbe chiudere. Il presidio territoriale di emergenza annesso all’ospedale “San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro”,

dovrebbe continuare a esistere nell’attesa che venga riaperto il pronto soccorso.

E dunque dovrebbe temporaneamente permanere per non lasciare il territorio scoperto sul fronte dell’erogazione di un servizio sanitario di primo intervento.

Poi, è possibile che per la predetta risposta, o meglio dire, “pseudo” risposta alle emergenze-urgenze, sarà chiusura.

Non è da escludere che il “ciclo di vita” del presidio territoriale d’emergenza (pte), prossimo ad essere trasferito nel vecchio ospedale,

possa essere approdato ad una fase crepuscolare.

In parole povere, una volta ultimati i lavori di ripristino del pronto soccorso e maturata la sua riapertura che,

non potrà ovviamente prescindere dall’ assunzione o riappropriazione di personale medico-sanitario,

quella che fu da tutti definita una “forzatura” imposta dall’allora governo regionale “Crocettiano”,

per compensare maldestramente la dismissione del pronto soccorso, potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) giungere ai titoli di coda.

Attuale sede Pte di Giarre

Dopo un lustro (cinque anni) potrebbe dunque accadere l’opposto di quanto successo allora.

Allora si materializzò la chiusura del pronto soccorso e l’istituzione del Pte.

Oggi invece si dovrebbe assistere, con ogni probabilità, alla riapertura del pronto soccorso e alla chiusura del pte.

Nell’aprile del 2015, e per la precisione il 27 aprile del predetto anno, prese corpo la chiusura del pronto soccorso,

dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro” di Giarre,

in ragione della necessità di dare carattere di esecutività sia al Decreto Assessoriale regionale del 14 gennaio 2015,

incentrato sull’obiettivo di rifunzionalizzare il presidio ospedaliero di Giarre, che alla delibera dell’Asp3 Ct n°664 del 20 aprile 2015.

Fu così che si impose la logica degli ospedali riuniti “Giarre-Acireale”,

funzionale, sulla carta, ad una razionalizzazione della spesa sanitaria ma di fatto in linea con l’obiettivo,

non scritto, di trasformare l’ospedale di Giarre in una succursale del nosocomio “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale.

La finalità? Potenziare il nosocomio di Acireale a discapito di quello giarrese o comunque evitare che la politica della fagocitazione (soppressione),

delle strutture sanitarie pubbliche per privilegiare quelle private o convenzionate,

si abbattesse anche su un territorio fortemente rappresentato sul piano politico come quello di Acireale.

La riunione dei sindaci del distretto socio-santario n°17, di cui Giarre è comune capofila,

in presenza dei vertici dell’Asp di Catania e dell’allora assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino,

sancì nel maggio del 2015 la seguente svolta: ovvero l’avvento di un pte che in realtà, per quella che poi si è rivelata essere la sua “morfologia”,

è un Pet e non un Pte paragonabile a quello di Linguaglossa.

Quella forzatura chiamata “Pet” e ribattezzata “Pte” non poteva richiamare il modello linguaglossese,

poichè a Linguaglossa il Pte costituisce, insieme al 118, un’unica entità.

In sintesi, quella che ha preso forma a Giarre è una maldestra riproduzione del Pte di Linguaglossa,

e dunque un presidio che non doveva essere istituito visto che il distretto godeva già di un suo pte: ovvero quello linguaglossese.

In tutto questo, quanto conformatosi a Giarre, si è sostanziato in una formula che cozzava con le prescrizioni del decreto Balduzzi,

poichè, a fronte della sua popolazione di 86 mila abitanti, il distretto socio-santiario n°17 guidato da Giarre aveva le carte in regola per mantenere un ospedale di base.

La storia del Pte, struttura deputata fondamentalmente all’erogazione di prestazioni all’indirizzo di codici bianchi e verdi,

racconta di elettrocardiogrammi a volte non eseguiti e di pazienti dirottati verso la guardia medica.

La triste vicenda del decesso del giarrese Luigi Magaraci, morto per via di un elettrocardiogramma non eseguito dal medico di turno nel Pte, ne è un esempio.

Pertanto, quel verbale di rifunzionalizzazione del P.O. di Giarre che reca l’imprimatur dell’ex sindaco di Giarre Roberto Bonaccorsi,

(sebbene in seconda battuta egli avesse lamentato una mancata ottemperanza ad un adeguato servizio di risposta alle urgenze),

ha riservato all’utenza jonico-etnea un servizio non solo evanescente ma anche, a causa della sua natura,

scollegato dai servizi erogati dai reparti e dagli ambulatori dell’ospedale di Giarre.

Tutto ciò perché il Pte è un servizio territoriale e dunque non può funzionare come un pronto soccorso.

Conseguentemente non può avvenire un’interconnessione tra i reparti e il predetto presidio, nato in sostituzione del pronto soccorso.

Vecchio Ospedale di Giarre, struttura che dovrebbe ospitare il Pte

Questo assetto imposto dalla politica della compressione del pubblico e che vedeva il pronto soccorso di Acireale come unico punto di riferimento per i codici rossi,

sia del territorio acese che di quello giarrese, ha determinato non solo sovraffollamenti nei “pronto soccorso”,

degli ospedali di Acireale, Taormina e Cannizzaro, ma anche e soprattutto una serie di casi di malasanità tradottisi in decessi,

che hanno scatenato le ire del comitato cittadino “Rivogliamo l’Ospedale di Giarre”,

oltre a denunce ed esposti da parte della predetta associazione.

Pte di Giarre potrebbe chiudere.

Allo stato attuale, il Pte, per il quale stanno per essere completati i lavori, già sbloccati,

di adeguamento dell’ambiente che lo ospiterà nel vecchio ospedale,

ha inanellato 3644 accessi nel 2019 e 482 accessi nei primi 4 mesi del 2020.

Il limite minimo al di sotto del quale non è possibile scendere è però quello dei 6 mila accessi annui.

Pertanto, anche a fronte di questi numeri, il Pte dovrebbe essere chiuso.

Angelo Larosa, presidente del comitato cittadino “Rivogliamo l’Ospedale di Giarre”,

è convinto che il Pte, presidio rivelatosi autentico specchietto per le allodole congegnato dalla politica regionale,

sarà chiuso dopo la riapertura del pronto soccorso.

Ne sapremo di più prossimamente sul futuro di un presidio dall’efficienza discutibile.

Umberto Trovato