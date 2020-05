Lega Pro, Assemblea decide stop Serie C. I club di Lega Pro votano per lo stop alla stagione 2019/20 di Serie C. Bloccate le retrocessioni in Serie D e i ripescaggi dai dilettanti. Sulle promozioni in Serie B, oltre a Monza, Vicenza e Reggina attualmente prime nei rispettivi gironi, il quarto club sarà scelto in base al merito sportivo.

Lega Pro, Assemblea decide stop Serie C. Nella giornata odierna si è tenuta l’Assemblea dei sessanta club di Lega Pro.

Le squadre hanno approvato l’ok allo stop della stagione 2019/20 di Serie C e il blocco sia delle retrocessioni in Serie D che dei ripescaggi dai dilettanti.

Inoltre nel corso della riunione affrontato il tanto discusso tema delle promozioni in Serie B, essendo i club di Lega Pro riusciti a trovare un accordo.

Sul punto la Lega Pro ha votato per la promozione dei primi tre club nei rispettivi gironi e una quarta squadra scelta in base al merito sportivo (in pole position il Carpi, ndr.).

Una scelta che sottolinea la congruenza con il pensiero legato alla difficoltà di applicare il protocollo sanitario della Federcalcio.

Adesso spetterà in ultima istanza proprio al Consiglio Federale della FIGC approvare o meno le proposte della Lega Pro.

La notizia resa nota attraverso un comunicato ufficiale della Lega Pro.

Questo il comunicato:

“I presidenti si sono dimostrati compatti: si sono detti favorevoli allo stop del campionato, al blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi,

alle promozioni in Serie B delle prime 3 squadre, al merito sportivo come parametro per far salire la quarta squadra”.

E puntualizza:

“Le proposte riflettono pienamente la specificità della Serie C, con il suo impianto sociale unico ed originale,

e la sua coerenza con le scelte fatte quel 21 febbraio, quando le partite interrotte, nel rispetto di quanti stavano soffrendo sotto i colpi del virus”.

Sull’esito dell’Assemblea è intervenuto Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, dimostrandosi soddisfatto per la compattezza delle squadre iscritte alla Serie C.

Queste le sue parole:

“Oggi abbiamo compiuto e scritto una bellissima pagina di Lega Pro”.

“Malgrado il Paese sia nel pieno della sofferenza e nonostante le difficoltà che ogni Club sta vivendo,

ci siamo confrontati con grande responsabilità, mettendoci in ascolto e dimostrando rispetto per l’altro”.

Prosegue Ghirelli:

“Dopo questa giornata sono sollevato e sono felice che si sia fatta sintesi tra i legittimi punti di vista e le ragioni di tutti”.

“La Lega Pro è formata da 60 realtà molto diverse tra loro, che oggi hanno dimostrato di avere un orizzonte comune e di essere mosse tutte da una autentica passione”.

“Un sentimento profondo non solo per lo sport ma anche e soprattutto per quello che lo sport, e in particolare il calcio, può fare per il nostro territorio”.

E conclude:

“La Federazione sta svolgendo un ottimo lavoro,

e qualsiasi decisione prenderà, il senso di responsabilità e il rispetto per l’altro, soprattutto per le diversità, ci devono guidare”.