Coronavirus Sicilia, 3.288 positivi in calo. In Sicilia solo 7 nuovi casi, 80 guariti, bilancio dei contagiati in netta flessione (-74).

Coronavirus Sicilia, 3.288 positivi in calo. Si accentua la flessione dei contagiati di coronavirus in Sicilia solo 7 in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono solo 7 i nuovi casi registrati su quasi 2.700 tamponi a fronte di ben 80 guariti per un saldo complessivo di -74 rispetto al giorno precedente.

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 95.695 (+2.696 rispetto a ieri), su 85.674 persone:

di queste sono risultate positive 3.288 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.127 (-74), 910 sono guarite (+80) e 251 decedute (+1).

Degli attuali 2.127 positivi, 370 pazienti (-14) sono ricoverati – di cui 21 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.757 (-60) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 99 (16, 52, 11); Catania, 694 (82, 243, 90);

Enna, 288 (114, 104, 29); Messina, 362 (71, 138, 52); Palermo, 396 (58, 96, 31); Ragusa, 37 (3, 50, 7); Siracusa, 111 (36, 99, 25); Trapani, 71 (4, 63, 5).

Salemi contagi zero.

Buona notizia diffusa oggi è il raggiungimento del dato contagio zero nella cittadina di Salemi in provincia di Trapani.

Nella cittadina fino a domenica scorsa era considerata una delle quattro zone rosse siciliane poi cancellate dal presidente Musumeci. Un risultato importante e un dato confortante.

Rientrato in Sicilia uomo infetto doppia nazionalità.

È rientrato oggi in Italia l’italiano di doppia nazionalità che ha contratto il covid-19 in Guinea.

Dopo un lungo viaggio con un aereo dell’aeronautica militare e con tutte le precauzioni sanitarie prese tanto a bordo del velivolo è ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo.

Per affrontare il trasferimento sono state adottate tutte le altre fasi del trasporto in piena sicurezza proprio per evitare rischi di contatto con il virus.

Altri 274 morti in Italia.

Sono 89.624 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.904.

ieri la diminuzione era stata di 6.939. Ancora tante però le vittime: in totale sono 29.958, con un incremento di 274 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 369.

I guariti salgono a 96.276, con un incremento di 3.031 rispetto a ieri. Mercoledì i pazienti dimessi e guariti erano oltre ottomila.

I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 215.858 con un incremento rispetto a ieri di 1.401.

Ieri l’aumento era stato di 1.444. Più del 50% del totale dei nuovi contagiati si trova in Lombardia: 720 i casi in Lombardia. Un dato costante da 3 giorni.

Lombardia, con Marche e Valle d’Aosta, sono anche le uniche regioni che non registrano cali degli attuali positivi.

Le Marche hanno 11 malati in più, la Valle d’Aosta 3 e la Lombardia 262.

In tutte le altre regioni del Nord registrati positivi in calo. In Lombardia si regista inoltre quasi il 50% delle vittime delle ultime 24 ore: 134 su 274.

Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 1.311 i pazienti ad oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri.

In Lombardia sono 480, lo stesso numero di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.174, con un decremento di 595 rispetto a ieri.

Infine, sono 73.139 le persone in isolamento domiciliare, 1.285 in meno rispetto a ieri.