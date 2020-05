FIGC posticipa Consiglio Federale. I vertici hanno reso nota la decisione di slittare il Consiglio Federale in programma venerdì 8 maggio a data da destinarsi. Al centro del dibattito il prosieguo dei campionati in considerazione dell'emergenza Covid-19.

FIGC posticipa Consiglio Federale. Attraverso un comunicato ufficiale la FIGC ha annunciato lo slittamento a data da destinarsi del Consiglio Federale di venerdì 8 maggio.

Alla base della decisione ci sarebbe l’esigenza di effettuare ulteriori indagini in considerazione dell’emergenza Covid-19 e del regolare svolgimento dei campionati.

Nel frattempo si attende la prossima Assemblea di Lega Pro in programma giovedì 7 maggio durante la quale si potrebbero palesare nuovi scenari sul futuro della Serie C.

Il Consiglio Direttivo riunitosi in data odierna sarebbe pronto ad affrontare il tema delle promozioni in cadetteria e delle retrocessioni in Serie D.

Infatti, secondo una nota della Lega Pro, al Consiglio Federale FIGC sarà presentata una soluzione “che abbia il minor impatto sui club e la maggiore sostenibilità giuridica”.

Questo il comunicato ufficiale della Federcalcio:

“Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media,

la FIGC precisa che nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari,

ma i lavori si sono interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19″.

E specifica:

“Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie”.

Intanto Consiglio Federale soggetto al rinvio:

“Al contempo, la riunione del Consiglio Federale programmata l’8 maggio è stata posticipata per la necessità di maggiori approfondimenti”.

Conclude il comunicato:

“Per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente,

il Consiglio Federale sarà prossimamente riconvocato con all’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva,

e per stabilire le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati”.