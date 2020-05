Coronavirus Sicilia, 3.267 i contagi. Nell'isola, secondo l'aggiornamento odierno, rispetto a ieri 12 nuovi positivi, resta invariato il numero degli attuali malati.

Coronavirus Sicilia, 3.267 i contagi

Coronavirus Sicilia, 3.267 i contagi. Secondo il quadro della situazione nell’Isola, resta invariato il numero degli attuali malati di coronavirus in Sicilia.

Il quadro attuale aggiornato alle 16 di oggi (martedì 5 maggio).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 91.306 (+4.140 rispetto a ieri), su 82.079 persone: di queste sono risultate positive 3.267 (+12),

mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (0), 818 sono guarite (+9) e 247 decedute (+3).

Degli attuali 2.202 positivi, 393 pazienti (-10) sono ricoverati, di cui 26 in terapia intensiva (-1),

mentre 1.809 (+10) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 127 (14, 24, 11);

Catania 685 (84, 239, 88); Enna 294 (117, 95, 29); Messina 373 (74, 126, 52); Palermo 397 (60, 95, 29); Ragusa 54 (3, 33, 7); Siracusa 111 (37, 99, 25); Trapani 92 (4, 42, 5).

Funerale a Palermo con molta gente.

Palermo oggi in allarme causato da un funerale al quale hanno preso parte oltre 15 persone. Il funerale ha prodotto pericolosi assembramenti.

Affollamento durante le code davanti ad uffici postali e supermercati.

In molti casi è intervenuta la polizia per riportare la calma invitando le persone a riprendere le distanze di sicurezza e usare le protezioni.

Ancora 236 lutti in Italia.

Sono salite a 29.315 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 236 in un giorno.

In sei regioni: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise, non si registrano morti nelle ultime 24 ore.

Il dato è stato reso noto dalla protezione civile.

I malati sono 98.467, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri. Sono 85.231 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri.

Calo netto dei malati nelle quattro regioni più colpite dal coronavirus.

Sono 215 in meno in Lombardia, in Piemonte/239, in Emilia-Romagna/303, in Veneto/118.

I malati calano in tutto il resto d’Italia, ad eccezione della Marche, dove si registrano 13 nuovi casi, e in Basilicata, in cui se ne registrano 4.

Sicilia e Valle d’Aosta non registrano nuovi attualmente positivi.

Continua anche il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: a oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri.