Diaz-Manzoni, consegnati tablet agli alunni

Questa l’iniziativa presa dall’Istituto Comprensivo Diaz-Manzoni di Catania per aiutare i piccoli studenti della scuola elementare,

privi di dispositivi tecnologici adeguati a restare al passo con lo studio e i compiti.

Il denaro è stato stanziato dal ministero per la pubblica istruzione e immediatamente la drigente scolastica Daniela Vetri,

sentito il corpo docente ha provveduto a far acquistare i tablet necessari.

Gli apparecchi in tempo record sono stati acquistati e assegnati in comodato d’uso ai bambini sprovvisti.

I device al termine dell’anno scolastico saranno restituiti e rimarranno a disposizione dell’istituto anche dopo la fine dell’emergenza Covid-19.

La preside Daniela Vetri spiega:

«Dopo una riunione con gli insegnanti abbiamo constatato che una parte di alunni non possedeva alcun mezzo mediatico per accedere alle lezioni on line».

Aggiunge la Vetri:

«Inoltre ci siamo anche accorti che alcuni studenti avevano difficoltà ad accedere alla piattaforma per la didattica perché,

per esempio, non caricavano i compiti svolti, o addirittura non li ricevevano».

Spiega la dirigente scolastica:

«Abbiamo contattato le famiglie di questi bambini e abbiamo scoperto che spesso non avevano le possibilità economiche di acquistare i dispositivi necessari, oppure ne avevano pochi contesi da tanti figli».

«Abbiamo quindi deciso di acquistare i tablet e, li abbiamo subito consegnati a tutti i bambini che ne avevano bisogno».

Continua la preside:

«Come di consueto all’inizio di quest’anno scolastico abbiamo programmato insieme agli insegnanti diverse iniziative didattiche dedicate alla musica,

al teatro e all’arte, ma a causa della chiusura delle scuole è stato impossibile realizzare alcuni di questi progetti».

Infine conclude la Vetri:

«Nel corso della riunione abbiamo deciso di utilizzare il denaro che avevamo da parte per rendere la scuola un po’ più inclusiva e,

dare la possibilità di seguire le attività didattiche anche ai bambini sprovvisti dei dispositivi tecnologici adeguati».