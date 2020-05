Coronavirus Sicilia, 3.255 contagiati. Gli infettati aono 15 più. gli attuali malati scendono di un’unità. 809 guariti e 244 deceduti.

Coronavirus Sicilia, 3.255 contagiati. Sono 15 più di ieri gli infettati. Il numero degli attuali malati di coronavirus in Sicilia scende di un’unità.

Un dato positivo che arriva dal report giornaliero della Regione, aggiornato alle 16 di oggi (lunedì 4 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 87.166 (+1.211 rispetto a ieri), su 79.336 persone: di queste sono risultate positive 3.255 (+15),

mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (-1), 809 sono guarite (+14) e 244 decedute (+2).

Degli attuali 2.202 positivi, 403 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 27 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.799 (+8) sono in isolamento domiciliare.

A oggi il totale dei tamponi effettuati è di 5.558, di cui positivi 116, dato comprensivo di quelli a cui è stato ripetuto più volte, e negativi 4.602;

analisi in corso 710, da eseguire 214. Si registrano, dall’inizio dell’emergenza, 88 casi positivi.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 127 (16, 24, 11); Catania 683 (84, 238, 88); Enna 296 (119, 93, 29);

Messina 375 (76, 124, 51); Palermo 393 (61, 95, 28); Ragusa 54 (5, 32, 6); Siracusa 113 (39, 96, 25); Trapani 92 (4, 42, 5).

Muore 85enne a Modica.

E’ morto nell’ospedale Maggiore di Modica, hub del Covid 19, l’85enne ragusano, ricoverato da qualche settimana in terapia intensiva. E’ la settima vittima da coronavirus nel Ragusano.

Giovane gelese di 32 anni arrivato in condizioni disperate un mese fa dall’ospedale di Vittoria dove era andato per l’effettuazione di un ecodoppler si salva.

L’uomo è stato trasferito dalla divisione Malattie Infettive di Modica alla Riabilitazione dell’Ospedale di Scicli.

Tutti negativi i tamponi nella clinica di Ragusa.

Sono tutti negativi i 290 tamponi eseguiti al personale sanitario e parasanitario e ai pazienti della Clinica del Mediterraneo di Ragusa.

All’interno della struttura erano risultati positivi un paziente 80enne e un medico specialista.

Dopo la positività al Covid 19 di questi due casi era scattata effettuati tamponi per medici e infermieri della clinica privata ragusana.

Analisi anche a tutti i pazienti con i quali il medico specialista era venuto a contatto.

Altri 174 decessi in Italia.

Sono salite a 29.079 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 195 in un giorno.

Il dato è stato reso noto dalla protezione civile. Ieri l’aumento era stato di 174 morti, il più basso dal 14 marzo scorso.

Scende sotto quota 100 mila il numero dei malati. Sono calati a 99.980, con un decremento di 199 persone (ieri erano stati 525 in meno i malati rispetto al giorno precedente).

Sono 82.879 i guariti, con un incremento di 1.225 rispetto a ieri.

Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 1.479, 22 in meno rispetto a ieri. Resta invariato il dato della Lombardia a quota 532, circa un terzo del totale.