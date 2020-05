Coronavirus Sicilia, 3.213 i contagi. 19 casi in più nelle ultime 24 ore, meno tamponi effettuati. Morta anziana a Messina.

Coronavirus Sicilia, 3.213 i contagi. Sono 19 i casi in più di coronavirus nell’isola nelle ultime 24 ore.

Secondo il quadro riepilogativo aggiornato alle 15 di oggi (sabato 2 maggio), si mantiene stabile la situazione in Sicilia,

anche se i tamponi effettuati ieri erano stati molti di più (quasi 3.200).

Dall’inizio dei controlli i test sono stati 84.352 (+1.492 rispetto a ieri), su 77.590 persone:

di queste sono risultate positive 3.213 (+19), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.186 (+15), 787 sono guarite (+1) e 240 decedute (+3).

Degli attuali 2.186 positivi, 426 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 30 in terapia intensiva (0) – mentre 1.760 (+18) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 124 (16, 24, 11); Catania 678 (89, 226, 86); Enna 290 (121, 93, 29);

Messina 377 (79, 122, 50); Palermo 387 (66, 92, 28); Ragusa 57 (7, 29, 6); Siracusa 112 (44, 94, 24); Trapani 92 (4, 42, 5).

A Messina deceduta altra anziana.

Si tratta di una 78enne, affetta da altre patologie e positiva al Covid-19 è spirata al Policlinico di Messina.

In città e provincia le guarigioni sono complessivamente 122.

Medico positivo a Ragusa.

Un medico specialista della Clinica del Mediterraneo di Ragusa è risultato positivo al Covid 19.

Il professionista che non è di Ragusa è asintomatico.

Nei giorni scorsi presso la struttura privata si era verificato un altro caso da coronavirus.

Tutte le persone che avevano avuto contatti col medico sono state sottoposte a tampone.

Altre 474 vittime in Italia.

Sono salite a 28.710 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 474 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri.

Sono scesi a 100.704, con un decremento di 239 persone (ieri erano stati -608 i malati rispetto al giorno precedente).

I guariti sono 79.914 dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.665 rispetto a ieri.

Non si arresta l’ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: a oggi sono 1.539, 39 in meno rispetto a ieri.