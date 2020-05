Razza fa il punto sulla fase2 – video, L’assessore: «Capiremo se con riaperture c’è rischio di contagio significativo. Resta obbligo di quarantena per chi rientra»

Razza fa il punto sulla fase2 – video

Razza fa il punto sulla fase2 – video. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza,

fa il punto sull’emergenza coronavirus in Sicilia alla vigilia della Fase 2.

afferma Razza:

«Molti mi chiedono quando sarà possibile riportare alla normalità le strutture ospedaliere coinvolte nella programmazione emergenziale».

«Abbiamo il dovere di capire che l’emergenza non è conclusa. Toccare la programmazione ospedaliera ora sarebbe un grave errore».

Aggiunge l’assessore alla Sanità:

«Alla ripresa di una serie di attività dobbiamo ipotizzare che possa crescere il contagio?.

«Ciò comunque non significa credere a una crescita esponenziale».

«Non si può immaginare una Fase 2 delle attività produttive senza una Fase 2 che coinvolga la sanità e i servizi a essa collegati».

Continua l’amministratore regionale:

“Il virus non può impedirci di vivere, ma dobbiamo abituarci all’idea che continuerà a circolare sino a quando non verrà identificato un vaccino.

«Prepariamoci immaginando luoghi di degenza decentrati e rafforziamoci attraverso le Usca costituite in ogni Asp».

Spiega l’assessore:

«I 14 giorni che vanno dal 4 al 18 maggio saranno i più importanti perché ci porteranno verso una graduale riapertura di alcune attività,

nel corso della quale dovremo verificare se esiste un rischio di contagio significativo per i cittadini».

“Resteranno in vigore le regole imposte. In primo luogo l’obbligo di quarantena per tutti coloro i quali rientrano in Sicilia».

Infine Razza conclude:

«Riapriamo come stabilirà la Regione, all’interno delle linee guide decise dal governo nazionale, ma facciamolo in sicurezza».