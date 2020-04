Messina, quale turismo post Covid-19? - intervista. Turismo di prossimità e protocolli di sicurezza sono le parole chiavi per la ripartenza del settore turistico in Sicilia.

Messina, quale turismo post Covid-19? – intervista

L’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina punta al brand siciliano.

Al via dal 4 maggio la Fase 2 per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Fase 1 consegna da una parte una curva del contagio che potrebbe risalire, e dall’altra una curva del PIL in calo.

All’emergenza sanitaria è seguita l’emergenza economica in ogni settore industriale, produttivo, commerciale e turistico.

Da qui l’inevitabile e dilagante emergenza sociale, aggravando lo status di chiunque sbarcasse il lunario già nei tempi ante Coronavirus.

Volti coperti da mascherine anti-contagio in fila al Monte dei Pegni, in fila per la “spesa sospesa”, in fila virtuale per un bonus Covid-19.

Questo è lo scenario che risuona in corridoi di hotel vuoti, in piazze con monumenti marginalizzati ad arredo urbano.

Infatti, perora non possono parlare ai turisti della bellezza che custodiscono.

E poi, in quale modo potranno riprendere ad essere protagonisti dell’economia italiana?

Quale turismo post Covid-19?

«Se ami l’Italia mantieni le distanze».

Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presenta la Fase 2.

Adesso è necessario contemperare il diritto alla salute e il diritto al lavoro.

Non trascurando l’alto prezzo pagato con oltre 26.000 decessi in Italia.

La crisi nel settore turistico coinvolge agenzie immobiliari, event planners, ristoranti, bar, imprese nautiche e di noleggio, lidi balneari e alberghi.

E ancora negozi e lavoratori, in particolare stagionali, locali notturni della movida estiva, tour operator, agenzie di viaggio e guide turistiche.

Come salvare la stagione estiva post-Covid-19?

La Regione Siciliana ha programmato di stanziare 50 milioni di euro per acquistare circa 400mila voucher con la formula “vuoto per pieno”.

Voucher pagati in anticipo per pacchetti turistici che prevedano camere prenotate in albergo, viste guidate e biglietti per teatri o spettacoli in Sicilia.

I voucher verranno offerti gratuitamente a turisti che scelgano di trascorrere nel territorio siciliano una vacanza di tre notti. La quarta sarà gratis.

Oppure una vacanza che comprenda sei notti. La settima sarà gratis.

La Regione Siciliana vuole puntare alla promozione del brand siciliano, rassicurando il turista sull’attivazione di protocolli di sicurezza.

Oppure, si pensi all’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Caltanissetta, insieme ad UNO@UNO e alle organizzazioni aderenti, che invitano a venire in Sicilia.

Gratis, attraverso Taste&Win, si concorre all’evento a premi #adessorestoacasa. Dopo…andrò in Sicilia, valido fino al 25 luglio 2020.

In palio 32 vacanze-soggiorno in città e borghi della Sicilia.

Abbiamo chiesto quale turismo post Covid-19 a Cristina Leone, Presidente dell’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina.

Gli operatori del turismo sono stati messi in ginocchio a causa dello stop per pandemia Covid-19.

Ma quali difficoltà di ripresa prevede nel post pandemia, quando saranno revocate le restrizioni?

Le difficoltà di ripresa nel post-pandemia saranno non soltanto di natura organizzativa.

Anche quando saranno revocate le restrizioni, comunque non si potrà lavorare a pieno ritmo.

Perché il contatto sociale, da evitare con cautela, rimane parte integrante del nostro lavoro.

Credo che la ripresa sarà lenta e, di certo, quella effettiva potrà esserci soltanto in seguito ad una cura o vaccino.

Quali interventi politici e iniziative di settore sarebbero più opportuni nel portare l’economia del turismo ad un graduale recupero in Sicilia?

L’intervento politico più incisivo potrebbe basarsi sulla promozione del territorio.

Tale da comprendere una preparazione programmatica dei servizi offerti e garantire al turista una permanenza in sicurezza.

Il turismo di prossimità potrebbe essere una scelta percorribile per la stagione estiva ormai alle porte.

Ma quale ruolo programmatico ricoprono le guide turistiche?

Infatti, il turismo di prossimità è la scelta più prudente.

Difatti, l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina intende proporre escursioni in luoghi poco proposti nei pacchetti turistici.

Così da valorizzare la bellezza di borghi e siti preziosi, talora sconosciuti agli stessi Siciliani.

Si pensi all’Antica Farmacia di Roccavaldina, alle meraviglie delle Eolie e al Castello di Milazzo.

E ancora al Teatro greco-romano e al piccolo antiquarium del Tindari, alla Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello.

Da qui la nostra campagna di promozione sui social media, incuriosendo, informando e divulgando il territorio siciliano.

Se la pandemia Covid-19 fosse un mito della Trinacria, quale sarebbe?

Penso al mito della Medusa, che pietrificava chiunque incrociasse il suo sguardo.

Bisogna tenersi lontano dal Covid-19 allo stesso modo in cui bisognava evitare lo sguardo della Medusa.

Allora, se il Covid-19 è da paragonarsi alla Medusa, non resta che confidare in un vaccino che possa come Teseo sconfiggere la Gorgone.