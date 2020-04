Coronavirus Sicilia, 3.140 positivi. Gli infettati sono 20 più di ieri. Il dettaglio per provincia. Malati ancora in diminuzione in Italia.

Coronavirus Sicilia, 3.140 positivi

Coronavirus Sicilia, 3.140 positivi. I contagiati sono 20 più di ieri. Non si registrano decessi.

indicatori positivi in merito al quadro dell’emergenza coronavirus nell’isola.

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 75.360 (+2.352 rispetto a ieri),

su 71.301 persone: di queste sono risultate positive 3.140 (+20), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.145 (+2), 763 sono guarite (+18) e 232 decedute (0).

Degli attuali 2.145 positivi, 449 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 34 in terapia intensiva (0) – mentre 1.696 (+15) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale sarà pubblicato domani.

Tra le province, dati in calo per Catania (-5) e Messina (-5), in aumento Palermo (+10).

Questa la divisione degli attuali positivi nel dettaglio:

Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 126 (16, 22, 11); Catania, 665 (99, 225, 81); Enna, 296 (121, 86, 28);

Messina, 368 (85, 117, 48); Palermo, 362 (69, 90, 28); Ragusa, 54 (7, 29, 6); Siracusa, 111 (47, 89, 24); Trapani, 94 (5, 40, 5).

Continua il calo dei malati in Italia.

Si conferma la diminuzione dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 104.657, 548 meno di ieri.

La diminuzione ieri era stata di 608 mentre lunedì c’era stato un decremento di 290 malati.

Prosegue pure il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 1.795,

68 in meno rispetto a ieri. Di questi, 634 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri.

Dei 104.657 malati complessivi, 19.210 sono ricoverati con sintomi, 513 in meno rispetto a ieri, e 83.652 sono quelli in isolamento domiciliare.

Le vittime sono 27.682, con un incremento di 323 in un giorno.

Ieri l’aumento era stato di 382. I guariti salgono 71.252, con un incremento rispetto a ieri di 2.311 (ieri +2.317).

I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 203.591, con un incremento rispetto a ieri di 2.086.