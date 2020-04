Ghirelli convoca medici Serie C. Attraverso una nota ufficiale il presidente della Lega Pro comunica di aver indetto per martedì 28 aprile una riunione in videoconferenza con i medici della Serie C per affrontare il tema della ripresa degli allenamenti.

In queste ultime ore pare che la Lega Pro sia pronta a prendere ulteriori provvedimenti in vista del 4 maggio.

Questa, infatti, sarebbe la data dalla quale sarà possibile riprendere le sedute di allenamento.

A tal proposito Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, avrebbe deciso di indire una riunione in videoconferenza con i medici della Serie C.

La suddetta riunione è in programma martedì 28 aprile.

Per lo stesso Ghirelli si tratterebbe di un confronto fondamentale ai fini dell’applicazione del tanto discusso protocollo sanitario presentato di recente dalla FIGC.

Protocollo che implicherebbe costi elevati per la Serie C e la necessità di più strutture mediche, stando a quanto dichiarato dal presidente della Lega Pro.

La notizia è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale della Lega Pro in cui sono contenute alcune dichiarazioni di Francesco Ghirelli.

Questa la nota:

“Alcuni medici dei club della serie C hanno sollevato un problema:

non li ho convocati per avere un confronto affinché potessero dare un contributo di esperienza e di professionalità,

in relazione alla situazione sanitaria rispetto al Protocollo Sanitario che la Commissione scientifica medica della Figc ha elaborato,

ed è, attualmente, per la vidimazione presso il ministero della Sanità”.

Specifica la nota:

“Hanno ragione e li ringrazio perché evidenziano l’attenzione e il rispetto che dobbiamo avere per il loro lavoro”.

E conclude:

“Ho dato disposizione affinché martedì in conference-call possiamo discuterne insieme con il Prof Braconaro, il quale sta dando un contributo di grande qualità professionale”.