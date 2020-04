V. E. di Messina propone digitalizzazione dei teatri. Il Teatro di Messina progetta di diventare digitale nella proposta presentata alla Regione.

Il Vittorio Emanuele di Messina propone alla Regione un progetto per digitalizzare i teatri siciliani.

Archivio online, piattaforma multimediale, produzioni on demand tra le proposte presentate all’Assessorato regionale

Il teatro ai tempi del coronavirus diventa digitale.

Entra a casa delle persone, offrendo un grande archivio, una web tv, una piattaforma multimediale, una rete in grado di coinvolgere soggetti pubblici e privati.

La platea s’ingrandisce e si diversifica.

Queste sono alcune delle proposte contenute nell’articolato progetto, che vede il Vittorio Emanuele di Messina promotore in Sicilia di un’iniziativa di notevole respiro per ampliare le attività teatrali.

Il presidente Orazio Miloro e il sovrintendente Gianfranco Scoglio, dopo la condivisione del Consiglio d’Amministrazione, hanno consegnato il progetto all’Assessore al turismo, sport e spettacolo, Manlio Messina.

Spiega il Presidente Miloro:

“Abbiamo fatto tesoro di questo periodo di fermo per mettere a punto un’iniziativa senza precedenti, che parte dalla volontà di coinvolgere tutte le realtà dei teatri siciliani

e, attraverso il prezioso strumento delle tecnologie web e le enormi e spesso ancora inespresse potenzialità dei social network,

da un lato mettere in scena on demand nuove produzioni, dall’altro consentire ad un pubblico eterogeneo e variegato la fruizione della bellezza e della Cultura del teatro”.

Di fatto il Teatro di Messina si candida a lanciare una grossa novità per l’era 2.0 post-emergenza.

Sottolinea il Sovrintendente Scoglio:

“L’intenzione non è quella di sostituire il teatro dal vivo,

ma di affiancarlo e rendere il suo linguaggio ancora più contemporaneo per raggiungere un’utenza maggiore e diversificata per età”.

Un “teatro parallelo”, diversificato soprattutto per generi e per età, più economico e per certi aspetti meno “esclusivo”.

La proposta tende ad offrire un teatro funzionale ad una nuova formazione teatrale e che possa continuare a funzionare anche in periodi di emergenza come questo.

In sintesi, il progetto del Teatro di Messina prevede:

un archivio che raccolga e custodisca testi, spettacoli storici, scritti e produzioni della storia del Teatro siciliano,

ma anche nazionale ed europeo, sostituendo le vecchie videocassette operando un processo di digitalizzazione;

un blog e una community social per diffondere la cultura del teatro e incentivare educazione letteraria, analisi testuale, lessico e scrittura;

la produzione di un catalogo di rete e la comunicazione al pubblico attraverso la tecnologia streaming e on demand, che consente con pochi clic di accedere e visionare i contenuti.

Infine una web TV professionale con un’APP (mobile e smartTV) per dare la possibilità di fruire in modo comodo e ovunque la visione dello spettacolo scelto, e per gli approfondimenti culturali.

Il progetto è auto sostenibile e, a regime, potrebbe rappresentare persino un’ancora di salvezza per i Teatri.

Insomma, il Teatro si modernizza utilizzando nuove forme di comunicazione per dare una risposta concreta agli artisti ed alle maestranze.

Infatti, si vuole, in questo modo, garantire la diffusione dell’arte e della cultura, anche a chi non può assistervi in sala

Inoltre, nell’immediato, si vuole assicurare la continuità , proponendo una soluzione a possibili momenti di crisi.

Nel progetto inviato alla Regione, Miloro e Scoglio hanno chiesto l’istituzione di un coordinamento con gli altri enti teatrali siciliani e i necessari finanziamenti per il suo avvio.