Spadafora incontra vertici del calcio. Dopo il summit in videoconferenza tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici degli organi calcistici italiani trapelerebbe la volontà di rimandare ogni ulteriore provvedimento in attesa di un confronto tra lo stesso Spadafora, il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Commissione medico-scientifica della FIGC.

Spadafora incontra vertici del calcio

Spadafora incontra vertici del calcio. Alle 14 si è concluso il summit online tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici del calcio italiano.

Tra i partecipanti Gabriele Gravina, presidente FIGC, Cosimo Sibilia, vicepresidente vicario della Federazione e il segretario generale Marco Brunelli,

Paolo Dal Pino, presidente Lega A, Mauro Balata, presidente Lega B, Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, Damiano Tommasi, presidente AIC.

E ancora Marcello Nicchi, presidente AIA, Renzo Ulivieri, presidente AIAC.

Hanno preso parte anche Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva, Paolo Zeppilli, presidente della Commissione medico-scientifica della FIGC,

e infine Francesco Vaia, esperto della Commissione.

Il colloquio in videoconferenza durato due ore è avvenuto dopo la partecipazione in mattinata dello stesso Spadafora al question-time in Senato.

Al centro del dibattito la possibilità di attuare una ripresa sia degli allenamenti che del campionato.

Si sarebbe deciso di attendere l’incontro tra Spadafora, il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Commissione medico-scientifica della FIGC prima di adottare nuove scelte.

E’ stato proprio il Ministro Spadafora a divulgare la notizia attraverso una nota dopo la fine della videoconferenza.

Spadafora ha dichiarato:

“Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse”.

“Nei prossimi giorni, dopo un confronto con il ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico,

emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.

Già in Senato il Ministro allo Sport aveva palesato la disponibilità a una ripresa progressiva dello sport tenendo conto dei protocolli sanitari a tutela degli atleti.

Queste le sue parole in Senato:

“Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti”.

“Per quello che riguarda i campionati e l’attività motoria all’aperto, tanto richiesta dai nostri cittadini,

valuteremo assieme al Comitato tecnico scientifico,

consapevoli che questa ripartenza va assolutamente spinta ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani”.

Conclude Spadafora:

“I media si concentrano in queste ore sulla ripresa o meno del campionato di calcio”.

“Sappiamo benissimo che per quanto al calcio venga attribuito il giusto valore come azienda economica per i flussi finanziari che produce”.

“Sappiamo altrettanto bene che lo sport non è solo il calcio e che il calcio non è solo la Serie A”.