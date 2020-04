Giarre, a breve riaprirà il pronto soccorso. È in dirittura d'arrivo la battaglia ai fini della riattivazione del pronto soccorso dell'ospedale giarrese.

portata avanti con tenacia a suon di cortei ed esposti alla Procura della Repubblica dal comitato cittadino “Rivogliamo l’ospedale” di Giarre guidato da Angelo Larosa e dal suo vice Alfio Bonaventura.

Mancano solo alcuni passaggi burocratici funzionali alla formalizzazione del contratto, prima che si possa dire che “il dado è tratto”.

L’unica carenza palesata dagli atti approvati e denunciata dal Comitato, è la mancata istituzione di un’unità operativa semplice di Cardiologia.

Intanto però, ha acquisito carattere di esecutività l’atto aziendale dell’asp 3 di Catania in virtù del quale l’ospedale giarrese “San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro”,

esce dalla “gabbia” della logica degli ospedali “Riuniti” Giarre-Acireale che lo aveva ridotto ad appendice del nosocomio acese “Santa Marta e Santa Venera”.

L’atto aziendale che ha messo però l'”imprimatur” su questa svolta è la deliberazione n°370 del 17 aprile 2020,

che sancisce il mantenimento del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura,

derivato sia dalla prossima apertura del pronto soccorso che da un indice occupazionale del predetto servizio compreso tra il 96 e il 99%.

Inoltre il trend in materia di ricoveri, dice che nell’ultimo quinquennio si è tenuta una media degli stessi, pari a 200 all’anno.

Il presidio sanitario attorno al quale ruota un’utenza di 86 mila anime, torna dunque,

in ordine a quanto sancito dal decreto assessoriale alla sanità e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a configurarsi come entità disgiunta dall’ospedale acese.

L’altro pregresso cambio di passo è maturato con la deliberazione aziendale n°345 del 14 aprile,

sostanziatasi nell’approvazione degli atti della procedura di gara telematica, tramite il Mepa (Mercato per la pubblica amministrazione),

per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Pronto Soccorso e relative aree di emergenza del presidio ospedaliero di Giarre”.

Ad aggiudicarsi i lavori per un importo di 452.172,02, tre società edili, offrendo un ribasso del 23,1150%.

Adesso occorre l’espletamento delle procudre di rito.

La graduatoria è stata infatti già approvata. I prossimi passaggi prevedono le verifiche amministrative su chi ha vinto la gara,

relativamente a certificazioni necessarie come per esempio quella antimafia.

Inoltre, entro 35 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, una delle ditte concorrenti potrà presentare ricorso.

Per quanto concerne invece i lavori, in ordine a quanto previsto dalle normative vigenti,

essi non potranno partire prima del 3 maggio (trattandosi di piccoli interventi).

I lavori consisteranno in una rifunzionalizzazione dei locali per adibirli a pronto soccorso di primo step.

I lavori si rendono necessari poichè i locali devono essere migliorati per avere un collegamento con l’area dell’emergenza.

Ciò però potrà avvenire una volta che il presidio territoriale di emergenza sarà trasferito nell’ex ospedale di via Pirandello.

Si tratterà di un intervento di ristrutturazione parziale, ai fini di una rifunzionalizzazione,

che interesserà la stecca anteriore:ovvero la zona che racchiude il pte ed il 118. Per quanto concerne i posti letto,

questi attualmente sono 12 nel reparto di Medicina e Geriatria,

6 relativamente al day service di chirurgia (sebbene non sia partito il servizio h24) e 12 attivi in psichiatria.

L’atto aziendale ne prevede 15 per la psichiatria, 8 di Ortopedia e Traumatologia,

2 per Recupero e Riabilitazione Funzionale e 16 per la lungodegenza (oltre ai già menzionati 12 di Medicina e Geriatria e i 6 della Chirurgia).

Non mancheranno la Radiodiagnostica, La Patologia Clinica e il servizio di Anestesia, così come il già citato Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura,

che ha certificato l’impegno espresso sul piano dei livelli di servizio assistenziale, dai rappresentanti dei sindaci del distretto.

Intanto, è stato eseguito un intervento di manutenzione laddove si sviluppa la sala operatoria,

mentre è in corso un intervento che riguarda i frontalini in corrispondenza del secondo blocco del presidio ospedaliero.

Laddove si sviluppano scale esterne, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza. Ripristinate anche le pensiline delle varie entrate.

L’attivazione dei 10 posti Covid è ancora un rebus. Resta inoltre tutt’ora irrisolto il nodo dell’attivazione dei 90 posti letto.

Nel frattempo, non si è ancora del tutto sedata la polemica sulla carenza di dispositivi di protezione individuale forniti agli autisti soccorritori della postazione di 118 di Giarre.

Recentemente infatti un’operatrice si era lamentata dell’arrivo di una sola visiera a fronte di 11 soccorritori.

La Croce Rossa di Giarre, una volta appreso ciò, ha provveduto a donarne altre tre. Tali dispositivi rimangono però di numero insufficiente.

Gli autisti soccorritori lamentano di essere provvisti solo di mascherine FFP2 senza filtro e che la tuta non è idonea essendo quella anti-schizzo.

Inoltre gli occhiali protettivi sono monouso. Le polemiche di un’operatrice riguardano la società Seus (Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria).

Gli autisti soccorritori, che, in termini di fornitura di dispositivi di sicurezza,

sono coloro che con la barella caricano i pazienti a bordo dell’ambulanza, lamentano una disparità di trattamento rispetto ai medici.

Infatti, qualora i pazienti in questione fossero soggetti affetti da Covid-19, gli operatori, essendo sprovvisti dei dispositivi di protezione più idonei,

in taluni casi andrebbero incontro a delle percentuali di rischio di contagio superiori a quelle cui vanno incontro i medici.

Soprattutto a fronte della loro attività di conduzione degli infermi sull’ambulanza mediante barella.

Umberto Trovato