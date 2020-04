Futuro stagione calcistica, parla Lucarelli. Ai microfoni di Radio24 il tecnico rossazzurro ha esposto il suo pensiero in merito alle sorti del campionato che si attendono dopo il 3 maggio.

Futuro stagione calcistica, parla Lucarelli. Nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” in onda su Radio24 è intervenuto Cristiano Lucarelli.

L’allenatore del Catania ha esposto il suo pensiero in merito ai possibili scenari che potrebbero attendere in caso di riapertura del campionato.

Nello specifico il tecnico livornese si è soffermato non solo sul tema dei tagli agli stipendi dei calciatori ma anche per l’importanza che il calcio rappresenta in Italia.

Lo stesso Lucarelli, condividendo l’idea di un ritorno progressivo in campo, avrebbe specificato fortemente il momento di difficoltà economiche in Serie C.

Queste le sue parole:

“Bisogna cercare di tornare pian piano a una normalità, da un punto di vista professionistico e amatoriale”.

“Sono favorevole a una ripresa graduale, ma deve esserci. Si parla di sport, ma potrei citare persone che da due mesi non portano a casa stipendio“.

E puntualizza:

“Mi incazzo quando sento parlare la gente dei calciatori”.

“In Serie C guadagnano 1300 euro e passano magari da giocare a Reggio Calabria a Bolzano, questi oggi sono in difficoltà economica”.

Secondo l’allenatore etneo sarebbe opportuno analizzare la crisi vissuta dal sistema calcistico a 360° gradi e abbandonare meri luoghi comuni.

Lucarelli ha dichiarato:

“Il calcio ha in primis una valenza sociale e sarebbe giusto riportare il calcio in casa delle persone”.

“Piaccia o non piaccia, il calcio finanzia anche altre discipline nel sistema sportivo italiano”.

Continua Lucarelli:

“Nell’immaginario collettivo si prendono ad esempio quei dieci calciatori che stanno con le veline, discoteche e soldi”.

Poi spiega:

“Dieci giorni fa il problema in Italia erano i calciatori, ma i calciatori vengono pagati dai privati e danno al fisco in maniera proporzionata”.

“Il calcio ha una sua specificità rispetto agli altri sport e si finanzia in maniera diversa”.

“Se fallisce una società di calcio non c’è solo il calciatore, ci sono tante persone che lavorano per una società”.

Infine, per quanto concerne l’eventuale sorteggio per scegliere il quarto club promosso in Serie B, per il tecnico livornese sembrerebbe più utopia che realtà.

Tuttavia sul merito Lucarelli non escluderebbe la possibilità di un criterio di scelta basato sul prestigio delle pretendenti al salto di categoria.

Lucarelli dichiara:

“Partecipando tante squadre, diventa difficile pensare di poter premiare la squadra arrivata decima”.

“Si potrebbe pensare alla storia e al blasone in caso di sorteggio ed essere stilata una classifica di merito così come viene fatto per i ripescaggi”.

E conclude:

“Sono sempre appassionato al calcio pane e salame e alle belle storie”.