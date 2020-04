Coronavirus Sicilia, 2.835 contagiati. Nell’Isola 76 nuovi casi, 49 attuali positivi in più. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Coronavirus Sicilia, 2.835 contagiati

Coronavirus Sicilia, 2.835 contagiati. Aumentano i tamponi e dunque i nuovi casi, diminuisce l’indice di contagio.

A fronte di 3.720 tamponi esaminati (più del doppio di ieri, quando ci si era fermati a 1.601),

in Sicilia il bilancio dei malati di coronavirus segna +76 (contro il +42 di ieri) e il bilancio degli attuali positivi è di 49 unità in più (ieri +8),

con un indice di contagio in flessione rispetto al giorno precedente: 1.94 contro 2.07.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 21 aprile), dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 55.093.

Di questi sono risultati positivi 2.835 (+76, ma su quasi quattromila tamponi processati),

mentre attualmente sono ancora contagiate 2.259 persone (+49), 370 sono guarite (+24) e 206 decedute (+3).

Degli attuali 2.259 positivi, 551 pazienti (-14) sono ricoverati – di cui 37 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.708 (+63) sono in isolamento domiciliare.

In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 113 (16, 15, 10); Catania 664 (99, 114, 73); Enna 319 (172, 33, 25); Messina 412 (123, 59, 42);

Palermo 349 (70, 46, 27); Ragusa 58 (4, 6, 6); Siracusa 103 (60, 77, 17); Trapani 112 (7, 18, 5).

Muore donna di 63 anni a Messina.

È deceduta al Policlinico di Messina dove si trovava ricoverata. Si tratta di una donna di 63 anni, già affetta da altre patologie e risultata positiva al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 42 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Al contempo si sono registrate 7 nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 59.

Aumentano i guariti e i dimessi in Italia.

In calo i malati affetti da coronavirus.

Sono infatti 107.709 gli attualmente positivi, 528 in meno rispetto a ieri,

quando per la prima volta dall’inizio dell’emergenza si era registrato un calo di 20 pazienti.

Il dato è stato fornito dalla protezione civile.

Sono invece salite a 24.648 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 534. Ieri l’aumento sul giorno precedente era stato di 454.

Nuovo record di guariti: complessivamente sono 51.600, con un incremento rispetto a ieri di 2.723. L’aumento precedente era stato di 1.822.

Continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva.

A oggi sono 2.471, 102 in meno rispetto a ieri. Di questi, 851 sono in Lombardia, 50 in meno rispetto a ieri.