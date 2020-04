Cassa integrazione in Sicilia, ancora ferma. Dopo tre settimane dall’ok del governo nazionale ancora nessun assegno assegnato.

Cassa integrazione in Sicilia ancora ferma

Cassa integrazione in Sicilia ancora ferma. Nell’isola vi è una schiera di 150 mila lavoratori che si trovano inermi di fronte al nemico coronavirus.

Le aziende nelle quali sono impiegate le forze lavoro sono state costrette a ridurre, o in alcuni casi a chiudere l’attività,

e a chiedere la cassa integrazione in deroga.

Ma, da quando il governo Conte ha dato il via libera, sono ormai passate quasi tre settimane e degli assegni nemmeno l’ombra.

Il numero delle pratiche è sicuramente elevato, ma evidentemente qualcosa a livello regionale non sta funzionando. E i tempi continuano ad allungarsi.

Anche il mondo politico siciliano si sta interrogando su questi ritardi che stanno lasciando senza sostegno economico le tante famiglie dell’Isola.

In merito la deputata del M5s Simona Suriano dichiara:

«Non possiamo rischiare una macelleria sociale per via delle lentezze della pachidermica macchina regionale».

«C’è una platea di circa 150 mila lavoratori siciliani che attende ancora la cassa integrazione e,

sui tavoli degli uffici della Regione ancora rimangono le pratiche che debbono essere trasmesse all’Inps».

Aggiunge la on. Suriano:

«I tempi di trasmissione si stanno allungando a dismisura lasciando nel guado migliaia di famiglie».

«C’è un forte arretrato nonostante il governo regionale abbia approntato una task force specifica,

e ancora i lavoratori dovranno attendere settimane e settimane».

La parlamentare sottolinea:

«Una situazione inconcepibile che sta penalizzando migliaia di famiglie siciliane in piena emergenza economica e che non hanno ancora avuto ciò di cui hanno diritto».

«Non possiamo permettere che ciò continui oltremodo con questi vergognosi ritardi: i lavoratori hanno bisogno di risposte».

L’argomento è stato ripreso anche dal parlamentare regionale di Italia Viva e,

presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell’Ars, Luca Sammartino che ha affermato:

«Tre settimane di ritardo inaccettabile per l’erogazione della cassa integrazione in deroga in Sicilia».

Aggiunge il deputato regionale:

«Avevo segnalato il problema e come Commissione Lavoro avevamo chiesto, durante l’audizione della scorsa settimana,

il potenziamento degli uffici per affrontare l’elevato numero di pratiche».

Infine Sammartino conclude:

«Adesso le aziende siciliane sono senza sostegno Musumeci deve pensare meno agli annunci e più ai fatti».

«Governare è una cosa ben diversa da fare dirette Facebook. Si facciano subito i decreti. I siciliani hanno bisogno di aiuto».