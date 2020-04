Lega Pro, idea chiusura stagione. Secondo quanto pubblicato da tuttoc.com, nella prossima Assemblea di Lega in programma lunedì 4 maggio i temi trattati potrebbero riguardare la sospensione in via definitiva dell'attuale stagione di Serie C, l'avanzamento di quattro promozioni dalla Serie C alla cadetteria e il blocco delle retrocesioni dalla Serie C alla Serie D.

Lega Pro, idea chiusura stagione. Nella giornata odierna si è riunito il Consiglio Direttivo di Lega Pro.

Al centro del dibattito lo sviluppo della stagione 2019/20 e l’impatto dell’emergenza Coronavirus ai danni delle società iscritte al campionato di Serie C.

In particolar modo il Consiglio Direttivo avrebbe focalizzato l’attenzione sul rischio di collasso economico che rischierebbero proprio i sessanta club della terza serie calcistica.

Per questo motivo la Lega Pro, su indicazioni dello stesso Direttivo, avrebbe deciso di convocare una nuova Assemblea di Lega in programma lunedì 4 maggio.

Inoltre, secondo quanto raccolto da tuttoc.com, in assemblea il Consiglio potrebbe proporre diverse soluzioni per fronteggiare la crisi dovuta all’allarme Covid-19.

Tra queste la sospensione in via definitiva dell’attuale stagione di Serie C, lo stop delle retrocessioni in Serie D.

E ancora la promozione in Serie B di quattro squadre di cui tre sarebbero le prime in classifica nei rispettivi gironi, mentre la quarta verrebbe sorteggiata.

Infine il Consiglio Direttivo potrebbe avanzare l’idea di bloccare i ripescaggi dai dilettanti in Serie C.

Per quanto concerne la prossima Assemblea di Lega, la notizia è stata resa nota dalla Lega Pro attraverso un comunicato ufficiale.

“Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, in continuità con quanto stabilito alla riunione assembleare dello scorso 3 aprile,

ha dato mandato al Presidente Ghirelli di convocare la prossima Assemblea lunedì 4 maggio, a ridosso del Consiglio Federale”.

“Il Consiglio Direttivo, riunitosi ieri sera e questa mattina in videoconferenza ha discusso sull’evoluzione del campionato,

e porterà all’attenzione della prossima Assemblea la proposta di soluzione da sottoporre al Consiglio Federale”.

Specifica il comunicato:

“Lega Pro, rispetto alla altre Leghe, ha una propria specificità,

e il coronavirus sta causando un impatto molto grave sui 60 club”.

“Le squadre, già in difficoltà economica e finanziaria prima della diffusione del virus, non hanno più alcuna entrata e rischiano il default”.

E conclude:

“Questa situazione di crisi impone un confronto permanente nel trovare una soluzione per il futuro della Serie C”.

Sul merito della proposta del Direttivo si è espresso Francesco Ghirelli.

Ai microfoni dell’ANSA il presidente della Lega Pro avrebbe elogiato la compattezza dello stesso Consiglio Direttivo.

Inoltre Ghirelli avrebbe ribadito la necessità di un cambiamento nel sistema della Serie C onde evitare il protrarsi della crisi per i club della terza serie calcistica.

Queste le sue parole:

“Il direttivo ha deciso all’unanimità ed è un fatto positivo in questa situazione: le proposte saranno sottoposte all’assemblea che è sovrana,

e io non entro nel merito delle questioni perché ho grande rispetto dell’assemblea”.

Ghirelli avverte:

“Il tempo scorre inesorabile e ogni giorno in più rappresenta una speranza in meno che i nostri club di Serie C, tutti e sessanta, possano attraversare indenni la frontiera della crisi del coronavirus”.

“Lo scorrere del tempo è un giudice, per molti aspettare una settimana in più non è un problema. Per noi invece è drammatico”.

“La situazione ora si è aggravata e ciò impone una nuova riflessione“.

E conclude:

“Sono in costante contatto con tutti i presidenti della serie C con i quali c’è una unità di intenti. Condividiamo paure ma anche speranze ed aspettative”.

“Il nostro è un grido di aiuto, che abbiamo rivolto al Governo e al Ministro Spadafora affinché ci concedano delle misure di sostegno”.