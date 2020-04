FIGC sospende campionati giovanili. Attraverso un comunicato ufficiale la FICG ha reso nota la decisione di sospendere la stagione 2019/20 di tutte le competizioni giovanili a livello interregionale e nazionale ad esclusione dei campionati della Primavera 1, Primavera 2 e Berretti.

FIGC sospende campionati giovanili. Mentre si medita su un’eventuale ripartenza prioritaria della Serie A, la FIGC cambia registro per i campionati giovanili.

Infatti, attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione ha reso nota la decisione di sospendere in via definitiva le competizioni dei settori giovanili.

In virtù del DPCM del 10 aprile 2020, la FIGC avrebbe optato per la sospensione di quindici campionati giovanili a livello interregionale e nazionale.

Di contro, le competizioni che non rientrerebbero nel quadro previsto dalla Federazione sarebbero i campionati della Primavera 1, Primavera 2 e Berretti.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Presidente Federale delibera di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile,

e dei seguenti Campionati e Tornei giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020:

? Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C“.

Prosegue il comunicato:

” ? Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO;

? Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

? Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

? Fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15″.

E conclude:

“La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile”.