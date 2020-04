Coronavirus Sicilia, 2672 i positivi. Rispetto a ieri i contagiati in totale sono 47 in più. Muoiono due anziane a Messina. In Italia meno decessi ma più positivi.

Coronavirus Sicilia, 2672 i positivi

Coronavirus Sicilia, 2672 i positivi. Secondo i dati aggiornati alle 17 del pomeriggio (sabato 18 aprile).

Rispetto a ieri i positivi in più sono 47; i decessi sono 196 (+6) e i guariti 305 (+9).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri).

Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 42 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.603 (+31) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 113 (14, 15, 10); Catania 612 (107, 78, 68);

Enna 311 (171, 29, 25); Messina 389 (128, 52, 40); Palermo 342 (74, 45, 25); Ragusa 58 (4, 6, 5); Siracusa 105 (63, 60, 17); Trapani 112 (7, 18, 5).

Due anziane muoiono a Messina.

Due donne di 87 e 90 anni, entrambe affette da altre patologie e risultate positive al Covid-19, sono morte al Policlinico di Messina.

Dall’inizio dell’emergenza sono 40 in totale i decessi di persone positive al coronavirus a Messina e provincia. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono invece 52.

In Italia aumentano i malati ma diminuiscono i morti.

Sono 23.227 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 482.

Ieri l’aumento era stato di 575. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile.

Nel Paese sono complessivamente 107.771 i malati, con un incremento di 809 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 355 (il più basso dal 2 marzo).

Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva.

A oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri.

Dei 107.771 malati complessivi, 25.007 sono ricoverati con sintomi, 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 44.927 le persone guarite, 2.200 più di ieri. L’aumento precedente era stato di 2.563.