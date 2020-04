Coronavirus Sicilia, 2.625 i contagiati. I positivi sono 46 in più rispetto a ieri. Ancora contenuto il numero dei contagi nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia, 2.625 i contagiati. Sono 46 i positivi in più rispetto a ieri.

Nell’isola sono attualmente 2.139 le persone malate di coronavirus, secondo i dati della Regione aggiornati alle 17 di oggi (venerdì 17 aprile);.

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 45.172 (+2.767 rispetto a ieri); 296 i guariti (+12), 190 i deceduti (+3).

Degli attuali 2.139 positivi, 567 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 46 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.572 (+37) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 114 (15, 14, 10); Catania 607 (114, 73, 65); Enna 304 (170, 29, 25);

Messina 377 (127, 52, 38); Palermo 335 (71, 44, 25); Ragusa 59 (5, 5, 5); Siracusa 101 (58, 60, 16); Trapani 113 (7, 17, 5).

Otto pazienti dimessi a Catania.

Otto persone con Covid-19 sono stati dimessi nelle ultime 72 ore dal reparto Malattie infettive dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Quattro guariti sono tornati a casa ieri pomeriggio, altre due sono state trasferite questo pomeriggio,

nell’hotel di Acireale convenzionato con l’Asp di Catania e altre due ancora dimesse nelle precedenti 72 ore.

Tra i pazienti dimessi oggi anche un medico.

Nelle ultime ore anche la Rianimazione ha dimesso un paziente, inviato in Malattie infettive per completare la convalescenza,

mentre altri due pazienti Covid sono risultati negativi al tampone e pertanto trasferiti nell’area no Covid delle Terapie intensive.

Salgono quindi a 29 i pazienti dimessi dall’azienda Cannizzaro a domicilio o nella struttura convenzionata con l’Asp.

In Malattie infettive restano ricoverati 28 malati Covid-19, in condizioni nel complesso in progressivo miglioramento.

Entro domenica tamponi per tutti i catanesi rientrati.

Entro domenica saranno eseguiti tutti i tamponi al termine della quarantena per i cittadini rientrati a Catania e provincia entro lo scorso 3 aprile.

L’attività, rivolta a tutti i cittadini che hanno fatto rientro dopo il 14 marzo e che si siano registrati sul portale siciliacoronavirus.it,

o che abbiano comunicato il loro rientro all’Azienda sanitaria provinciale,

è coordinata dal dipartimento per le Attività territoriali ed è stata realizzata in ciascun Distretto sanitario,

in sedi dedicate raggiunte in auto dai cittadini che sono stati convocati telefonicamente.

I tamponi complessivi eseguiti nel Catanese, a oggi, sono 2.651, soltanto l’1% è risultato positivo.

Sono stati analizzati dai quattro laboratori privati accreditati per il processo di analisi di tamponi oro-faringei per Covid-19:

Analab, Laboratori riuniti e Medisan di Catania e Cdi di Riposto.

Franco Luca, direttore del Dipartimento per le Attività territoriali afferma:

«L’effettuazione dei tamponi per i cittadini rientrati in provincia è programmata rispettando la scadenza dei quattordici giorni di quarantena,

dalla data di comunicazione del rientro e secondo le disposizioni vigenti sono sottoposti a tampone soltanto coloro che sono rientrati in Sicilia dopo il 14 marzo».

In Italia i malati sono 355 in più.

Sono complessivamente 106.962 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.189.

Si tratta dell’incremento più basso dal 2 marzo: quel giorno l’aumento dei nuovi casi fu di 258 mentre il giorno dopo l’incremento fu di 428 nuovi casi positivi.

Le vittime sono 22.745 con un aumento rispetto a ieri di 575 (giovedì l’aumento era stato di 525).

I guariti sono 42.727, rispetto a ieri 2.563 in più. Il numero dei contagiati totali in Italia – compresi morti e guariti – è di 172.434, con un incremento rispetto a ieri di 3.493.