Coronavirus Sicilia, i contagiati sono 2.081. Rispetto a ieri 10 malati in più. Positivi altri 4 operatori dell’Oasi di Troina. Asp Catania avvia i controlli nelle Rsa.

Coronavirus Sicilia, i contagiati sono 2.081

Coronavirus Sicilia, i contagiati sono 2.081. Stabili il numero di contagi da coronavirus in Sicilia.

Secondo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 15 aprile),

così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale, dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 39.867 (+1.990 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.535 (+34), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.081 persone (+10), 273 sono guarite (+18) e 181 decedute (+6).

Degli attuali 2.081 positivi, 590 pazienti (-15) sono ricoverati – di cui 49 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.491 (+25) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 128 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 116 (17, 11, 10); Catania, 595 (124, 65, 65);

Enna, 294 (176, 24, 22); Messina, 366 (132, 46, 37); Palermo, 325 (71, 44, 24); Ragusa, 59 (6, 4, 5); Siracusa, 86 (56, 60, 12); Trapani, 112 (8, 17, 5).

Clinica Palermo 35 positivi, procura apre indagine.

Salgono a 35 i positivi al coronavirus nella clinica Villa Maria Eleonora a Palermo tra medici, infermieri e pazienti.

Il dato diffuso dall’azienda sanitaria provinciale.

Ieri sera due infermieri e un operatore socio assistenziale che lavorano nella clinica Villa Maria Eleonora,

prtati in isolamento nell’albergo San Paolo Palace di Palermo.

Sono tutti e tre positivi.

Qualcuno è risultato positivo al secondo tampone. E’ il caso di una delle infermiere rimaste 72 ore di fila in clinica quanto è scoppiato il focolaio.

Ieri dopo l’esito del tampone ha dovuto lasciare la casa dove abita con il marito e due figli piccoli e trasferirsi nell’albergo Covid.

Anche un medico rimasto dentro la struttura per 72 ore di fila è positivo al Covid.

Intanto, la Procura di Palermo ha aperto una indagine di atti relativi sulla vicenda della clinica Villa Maria Eleonora.

Si tratta di accertamenti finalizzati a capire se ci siano estremi di reato. Allo stato non si ipotizzano accuse.

Titolare del fascicolo è il procuratore aggiunto Ennio Petrigni. Al vaglio dei pm c’è la relazione dei carabinieri del Nas.

Scopo degli accertamenti è verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza disposti per evitare la diffusione del contagio.

Proprio per i contagi domani la struttura sarà chiusa, come rende noto Rosario Lo Piccolo, coordinatore provinciale della Sanità privata della Cisl Fp Palermo Trapani.

Infatti il sindacalista il 10 aprile aveva scritto una lettera diffida ai vertici della clinica, sollecitando azioni immediate a tutela dei pazienti e del personale e rimarcando come:

«alla fine di questo momento ognuno si assumerà le responsabilità di questa gestione».

Coronavirus Sicilia, i contagiati sono 2.081

Oasi Troina, infettati altri 4 operatori.

In aumento i casi di contagio all’Oasi Maria Santissima di Troina (Enna).

Altri 4 operatori della struttura sono risultati positivi al Covid 19.

In totale sono 102 i pazienti positivi al contagio, 64 gli operatori e 5 le persone morte.

Intanto, dopo i 140 tamponi effettuati nei giorni scorsi ai familiari dei cittadini positivi al virus e a buona parte di quelli rientrati a Troina a marzo,

molti dei quali dalle “zone rosse” del Nord Italia, procedono le indagini con il tampone nelle tre case di riposo e al convento dei Cappuccini che ospitano in tutto 200 anziani.

Già effettuati gli esami nelle residenze “Santa Rita” e “San Silvestro”,

mentre in questi giorni si dovrebbe proseguire con “Villa Rossella” e la casa d’accoglienza dei Padri Cappuccini.

Le residenze che ospitano anziani hanno chiuso con l’esterno prima del decreto Conte e, almeno finora, non si sono registrati casi.

Asp Catania, iniziano i controlli nelle Rsa.

L’Asp di Catania ha avviato l’attività di verifica e controllo nelle strutture socio-assistenziali del territorio.

I controlli per prevenire e contenere il delinearsi di possibili criticità legate all’emergenza Covid-19.

La prima ispezione eseguita nella Rsa di Ramacca, e dal sopralluogo si evince il rispetto di tutte le norme per la prevenzione,

e il contenimento dei contagi, secondo le disposizioni dei governi nazionale e regionale.

Nella struttura, ‘blindata’ nei contatti con l’esterno, non si è registrato alcun contagio.

I dieci attuali ospiti sono in buona salute e il personale è dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale.

La Rsa di Ramacca, attivata nel 2011, è una struttura pubblica.

Ha 20 posti letto per pazienti che, dopo un ricovero ospedaliero per una patologia acuta hanno bisogno di prestazioni sanitarie e di recupero riabilitativo.

Nell’agosto del 2019 la struttura dopo interventi migliorativi degli standard assistenziali e comfort alberghieri ha ricominciato il servizio per la comunità.

Il servizio si integra in maniera funzionale all’interno della rete di servizi assistenziali presenti sul territorio per garantire la continuità dei percorsi di cura.

Nello stesso edificio sono, peraltro, ospitati la Guardia medica, il Pte e il Ppi.

Italia: meno ricoveri in terapia intensiva.

Sono complessivamente 105.418 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 675.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: 3.079 i pazienti nei reparti, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.074 sono in Lombardia, 48 in meno rispetto a ieri.

Dei 105.418 malati complessivi, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 368 in meno rispetto a ieri, e 74.696 sono quelli in isolamento domiciliare.

Le vittime da coronavirus sono 21.645 con un aumento rispetto di 578 unità (ieri +602).

I guariti sono 38.092 (962 più di ieri, l’aumento dei guariti nel giorno precedente era stato di 1.695).

Il numero dei contagiati totali in Italia – compresi morti e guariti – è di 165.155, con un incremento rispetto a ieri di 2.667.