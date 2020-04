Pregiudicato incastrato a Paternò. Durante il controllo i carabinieri hanno trovato in auto: droga, una maschera di Joker e una pistola a gas.

Pregiudicato incastrato a Paternò. I carabinieri, durante i controlli per garantire il rispetto delle norme governative per il contrasto all’epidemia in corso,

hanno segnalato alla prefettura di Catania tre assuntori di droghe: nelle loro auto, infatti, trovate piccole quantità di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli di routine ha destato sicuramente maggiore preoccupazione l’identificazione di un pregiudicato paternese di 23 anni.

Il giovane, fermato a bordo della sua Smart, era in in possesso di una dose di marijuana.

I militari dell’Arma, inoltre, hanno trovato nascoste sotto il sedile, una maschera a metà tra quella di “Joker” e “Anonymous” e

una pistola a gas con il caricatore inserito, perfetta riproduzione di un’arma da fuoco.

E ancora, nel corso dei controlli, identificato in particolare, un trentenne di Ramacca anche denunciato per ricettazione,

in quanto fermato a bordo di una Peugeot 206 risultata rubata.

Dalla perquisizione personale e dagli slip indossati trovati anche una dose di crack e 25 grammi di marijuana.