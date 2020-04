Pellegrino: "Salvare il Catania". L'ex allenatore etneo a Primalinea TG su Telecolor ha evidenziato il carattere continuativo della trattativa con il Calcio Catania portata avanti dal "Comitato promotore per l'acquisizione del Catania Calcio". Per Pellegrino la priorità sarebbe salvare la matricola 11700.

Pellegrino: “Salvare il Catania”. Ai microfoni di Primalinea TG l’ex tecnico etneo Maurizio Pellegrino è tornato a parlare della trattativa con il Calcio Catania.

Pellegrino, membro di spicco del “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio“,

ha dichiarato la continuità della suddetta trattativa senza interruzioni.

L’ex allenatore rossazzurro, augurandosi una celerità nell’accordo con la società di via Magenta, predilige una priorità:

la salvaguardia della matricola 11700.

Inoltre per Pellegrino sarebbe proprio questo il motivo per cui un eventuale negoziato con il Calcio Catania debba andare in porto in tempi rapidi.

Queste le parole dell’ex tecnico rossazzurro:

“La trattativa è partita quattro mesi fa e siamo arrivati al punto dove tutti i tecnici, consulenti, avvocati, commercialisti stanno studiando senza sosta la soluzione migliore“.

“E’ già abbastanza evidente quello che abbiamo fatto, credo che le parti stiano lavorando intensamente”.

“Speriamo che si riesca quanto prima a trovare una soluzione per il bene della città e di questa squadra”.

Pellegrino puntualizza:

“Credo sia corretto non parlare di rilancio ma parlare probabilmente di situazioni molto tecniche che devono essere approfondite e studiate da chi di dovere”.

Obiettivo primario da perseguire:

“Io ritengo che in questo momento la corsa bisogna farla per salvare il Catania e la sua matricola, questa è l’assoluta verità, per il resto poi vedremo cosa succederà”.

Conclude Pellegrino:

“Siccome il tempo non è amico, anzi, direi che è piuttosto ristretto, abbiamo la necessità di affrontare questa situazione nel più breve tempo possibile”.