Giarre, Pro loco dona uova pasquali ai bimbi. L’iniziativa per alleviare le preoccupazioni del covid-19 alla Pasqua 2020.

Giarre, Pro loco dona uova pasquali ai bimbi

Giarre, Pro loco dona uova pasquali ai bimbi. La Pro Loco di Giarre, presieduta da Salvo Zappalà,

ha attivato, al fine di limitare il pericolo di trasmissione del virus,

un servizio, previa prenotazione, di consegna a domicilio di uova pasquali prodotte da una nota azienda di Nunziata di Mascali.

I destinatari di questa operazione volta ad addolcire la festività religiosa sono i bambini, ai quali sono state regalate le predette uova.

La finalità è quella di rendere omaggio ai piccoli per lo spirito di sacrificio con cui hanno accettato di rimanere in casa per contribuire al contenimento del contagio da covid-19.

I doni pasquali distribuiti anche nelle case-famiglia del territorio giarrese.

Intanto la Pro Loco ha provveduto alla collocazione, all’ingresso della sala espositiva della propria sede, di in uovo pasquale gigante del peso di 18 kg.

Esso rimarrà esposto fino al 18 aprile 2020, per poi essere frantumato e divenire oggetto di donazione.

Sul fronte della fornitura dei dispositivi di protezione individuale,

sono oltre mille le mascherine regalate ai fini di una distribuzione tesa a tutelare la salute della comunità giarrese.

Queste ultime consegnate rispettando il criterio previsto di una donazione a famiglia.

Alcune mascherine fornite dalla ditta di tendaggi giarrese di Nino Piro.

Altre sono invece il risultato del lavoro certosino dei sarti Grazia Spadaro e Maurizio Licciardello.

Le ultime citate, realizzate utilizzando la stoffa procurata dall’azienda Stiltex di Calatabiano.

Per l’esattezza, le mascherine realizzate dai sarti cui la Pro Loco si appoggia, sono figlie dell’utilizzo di TNT ( tessuto non tessuto).

Prezioso il contributo della ditta Piro con mascherine in cotone e poliestere.

Tali dispositivi donati anche al triage del Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania,

alla compagnia dei carabinieri di Giarre, alle unità di polizia penitenziaria della casa circondariale di Giarre,

alla Guardia di Finanza di Riposto, alla Posta centrale di piazza S. Francesco d’Assisi a Giarre e agli operatori ecologici della ditta IGM della cittadina.

Umberto Trovato