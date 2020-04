Coronavirus Sicilia, salgono a 2050 i positivi. 20 malati in più nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. 32 positivi in clinica palermitana.

Coronavirus Sicilia, salgono a 2050 i positivi. Solo 20 contagi in più di ieri. Scende ancora il trend dei casi di coronavirus in Sicilia,

secondo i dati aggiornati alle 16 di oggi (lunedì 13 aprile).

Ad oggi malati sono 2.050 persone; 237 persone sono guarite (+14) e 171 decedute (+8). Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 37.311 (+1.213 rispetto a ieri).

Degli attuali 2.050 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 51 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.445 (+20) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento 125 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 113 (22, 8, 10); Catania 586 (130, 57, 61); Enna 290 (179, 16, 21);

Messina 357 (134, 44, 35); Palermo 321 (70, 41, 23); Ragusa 58 (6, 4, 5); Siracusa 90 (50, 48, 11); Trapani 110 (14, 17, 4).

32 positivi in una clinica di Palermo.

Sono trentadue i positivi nella clinica Maria Eleonora a Palermo.

Eseguiti in tutto 204 tamponi prelevati nei giorni tra i 54 pazienti e i 150 tra dipendenti, sanitari e fornitori.

Al termine delle analisi in 32 sono risultati positivi, come comunica l’Asp di Palermo.

I pazienti positivi trasferiti negli ospedali Cervello, Partinico e Civico.

Alcuni dipendenti si trovano a casa e altri trasferiti nell’albergo Covid San Paolo Palace.

L’assessorato regionale alla Salute ha disposto un’ispezione per cercare di comprendere come il virus si sia potuto diffondere dentro la struttura.

In Italia ancora 566 morti.

Sono 20.465 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 566.

Ieri l’aumento era stato di 431. Il dato reso noto dalla protezione civile.

Sono complessivamente 103.616 i malati in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984.

Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri.

Di questi, 1.143 sono in Lombardia, 33 in meno rispetto a ieri.

Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 35.435 le persone guarite, 1.224 più di ieri. A Pasqua l’aumento era stato di 1.677.