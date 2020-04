Migranti, Musumeci trova nave per quarantena. Provvedimento della protezione civile: «I 156 migranti resteranno in mare».

I 156 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano.

Infatti verrà individuata, con il supporto della guardia costiera, una nave sulla quale saranno trasferiti nelle prossime ore per la quarantena.

Inoltre saranno effettuati all’interno della nave i controlli della Croce Rossa italiana e delle autorità sanitarie locali.

Lo prevede un provvedimento firmato Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, su richiesta della ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli.

La nave della ong tedesca Sea Eye si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dichiara:

“Abbiamo trovato una nave per la quarantena degli immigrati, capace di ospitare fino a 488 persone».

È la Motonave Azzurra della compagnia Gnv, dotata di protocollo sanitario per l’assistenza a bordo di casi di Covid-19 positivi.

L’imbarcazione:

«è idonea quindi a garantire le condizioni sanitarie necessarie alla quarantena di sospetti contagi e attrezzata anche per preparare i pasti giornalieri».

«Ecco la nostra soluzione, presidente Conte, non ci sono più alibi. Basta solo sottoscrivere il contratto. Ed è un compito del governo nazionale».

Aggiunge il presidente:

«Non c’è più motivo di scaricare sulle strutture della Sicilia il peso organizzativo di collocare centinaia di persone immigrate,

pronte a sbarcare nei prossimi giorni sulle coste siciliane, vittime di spregiudicati venditori di carne umana».

Aggiunge Musumeci:

«La Sicilia non vuole vivere col coronavirus la stessa drammatica esperienza della Lombardia: la gente ha paura, i sindaci hanno civilmente lanciato l’allarme, come faccio io da tre giorni».

«Evitiamo altra tensione sociale. I migranti che rischiano di annegare devono essere soccorsi e messi in quarantena».

«Ma lo si faccia su una nave in rada. E anche presto».

Il ministero sottolinea che l’intervento del governo:

«è coerente con le politiche del governo italiano sull’immigrazione e si è reso necessario a seguito del rifiuto, da parte della Alan Kurdi, di seguire la procedura per l’accoglienza nel proprio paese di bandiera che è la Germania».

Gli isolani hanno promosso una raccolta di firme per far chiudere l’hotspot. A promuoverla è stato l’attore lampedusano, residente a Palermo, Tony Colapinto.

I lampedusani hanno paura che anche le forze dell’ordine e i medici a contatto con i migranti che approdano possano essere, nonostante i presidi di sicurezza, contagiati.

L’allarme si è diffuso dopo che è risultato positivo un 15enne egiziano.

Successivamente sia il medico del Poliambulatorio che lo stesso direttore Francesco Cascio sono stati sottoposti a tampone, il cui esito è stato negativo.

In merito al problema sollevato dai cittadini, i componenti del gruppo consiliare “Fare”, con il suo capogruppo Filippo Mannino invitano:

il sindaco Totò Martello, che aveva avanzato al ministero la richiesta per una nave quarantena, di dichiarare, per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus,

«non sicuri i porti di Lampedusa e Linosa e di conseguenza di vietare lo sbarco e il transito di qualsivoglia migrante proveniente da sbarchi».