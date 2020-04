Coronavirus Sicilia, sono 2.030 i malati. I casi sono 29 in più di ieri. A Messina muore anziana. Situazione costante le misure funzionano.

Coronavirus Sicilia, sono 2.030 i malati. Continua a mantenersi stabile il numero degli infettati nell’isola.

Da ieri si registrano 29 casi in più, per un totale di 2.030 malati, secondo i dati della Regione aggiornati alle 16 di oggi (domenica 12 aprile).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 36.098 (+2.311 rispetto a ieri). Le persone guarite sono 223 (+14), 163 quelle decedute (+9).

Degli attuali 2.030 positivi, 605 pazienti (-15) sono ricoverati – di cui 53 in terapia intensiva (-5) – mentre 1.425 (+44) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 123 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 110 (21, 8, 10); Catania, 573 (132, 57, 59); Enna, 289 (180, 16, 20);

Messina, 354 (134, 40, 35); Palermo, 316 (68, 41, 19); Ragusa, 57 (6, 4, 5); Siracusa, 99 (50, 39, 10); Trapani, 109 (14, 16, 4).

Anziana muore a Messina.

Al Policlinico di Messina è deceduta una donna di 71 anni, già affetta da altre patologie e risultata positiva al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza in totale sono 35 i decessi di persone affette da covid-19 avvenuti in città e provincia.

Circa 20mila decessi in Italia.

Crescono le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia. Sono 19.899 con un aumento rispetto a ieri di 431 lutti.

Si tratta dell’incremento più basso da una settimana. Sabato l’aumento era stato di 619. Il dato è stato reso noto oggi dalla protezione civile.

Calano per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri.

Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri.

I malati di coronavirus in Italia sono complessivamente 102.253, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri.

Sabato l’incremento era stato di 1.996. Sono 34.211 le persone guarite, 1.677 più di ieri; sabato l’aumento dei guariti era stato di 2.079.