Coronavirus Sicilia, 2.001 i contagiati. Sono 34 in più gli infettati rispetto a ieri. Diminuiscono i casi nel Catanese. Bimba di 10 mesi contagiata ad Avola.

Coronavirus Sicilia, 2.001 i contagiati

Coronavirus Sicilia, 2.001 i contagiati. Rispetto a ieri l’incremento è di 34 unità, poco più alto del dato del giorno precedente (+25),

ma a fronte di un numero maggiore di tamponi eseguiti (2.631 contro 2.414).

Segnali positivi dai ricoveri e dai guariti. Scendono per il secondo giorno di fila, seppur di poco, i malati nella provincia di Catania (-3 rispetto a ieri).

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 33.787.

Di questi sono risultati positivi 2.364 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.001 persone (+34), 209 sono guarite (+22) e 154 decedute (+6).

Degli attuali 2.001 positivi, 620 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 58 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.381 (+44) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 120 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 107 (23, 6, 9); Catania, 567 (132, 56, 55); Enna, 286 (180, 16, 19);

Messina, 354 (139, 34, 34); Palermo, 307 (78, 39, 17); Ragusa, 55 (8, 4, 5); Siracusa, 100 (46, 36, 10); Trapani, 105 (14, 16, 4).

Primo paziente ad Acireale dimesso.

Un primo paziente è guarito dal Covid-19 all’ospedale di Acireale ed è stato dimesso.

E’ un 69enne del catanese che era ricoverato nell’Uoc di Anestesia e rianimazione.

E’ stato curato con terapia standard associata all’utilizzo degli anticorpi monoclonali, dapprima con il tocilizumab e,

successivamente con il siltuximab, un nuovo farmaco utilizzato in fase sperimentale nei pazienti con Covid-19.

Per lui i tamponi di controllo sono risultati negativi e ha fatto rientro a casa.

Nella Terapia intensiva dell’ospedale di Acireale sono quattro i pazienti ricoverati, di cui tre per Covid-19.

Il direttore dell’Uos di Anestesia e rianimazione, Giuseppe Rapisarda spiega:

«Le strategie terapeutiche stanno dando buoni risultati così come sono significativi i risultati che si stanno conseguendo grazie alle misure di contenimento disposte dai governi nazionali e regionali”.

Bimba di 10 mesi positiva ad Avola.

Il sindaco di Avola, Luca Cannata, nel corso di una diretta social afferma:

«Una bimba di dieci mesi è risultata positiva al Covid-19 e ci stiamo adoperando per assistere la famiglia».

Conclude il primo cittadino:

«Nessuno è immune al virus e quanto sta accadendo alla bambina è drammatico. Intendiamo ricostruire la rete dei contatti per risalire al contagio».

Donna di 50 anni deceduta al Cannizzaro.

Una 50enne di Pagliara (Me), positiva al Covid-19, da tempo in dialisi, è morta all’ospedale Cannizzaro di Catania.

La donna sarebbe dovuta essere sottoposta a un intervento ai reni.

Il sindaco di Pagliara (Me), Sebastiano Antonio Gugliotta, ha affermato:

«il più profondo rammarico suo e di tutta la comunità per la prematura scomparsa della donna».

Tutti trasferiti i positivi della clinica-focolaio di Palermo.

Attraverso una nota la direzione della struttura privata palermitana Maria Eleonora Hospital precisa:

«Quattordici pazienti positivi trasferiti ieri in centri Covid, tre operatori sanitari risultati positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare dal 7 aprile, trasferiti all’Hotel San Paolo».

Prosegue la nota:

«Nessun paziente od operatore positivo ai tamponi effettuati, e di cui si hanno i risultati, è attualmente presente al ‘Maria Eleonora Hospital’».

«Inoltre, 14 pazienti negativi sono stati dimessi con indicazione all’isolamento domiciliare».

Sono 25 i pazienti nella clinica: 18 ricoverati, il cui risultato del tampone è negativo, in aree già sottoposte a controllo e sanificazione e,

sette ricoverati in attesa dei risultati dei tamponi effettuati già posti a suo tempo in area isolata.

Si legge ancora nella nota della direzione:

«Questi ultimi, qualora risultassero negativi, saranno anch’essi dimessi, mentre gli operatori sanitari con tampone negativo tornano a casa per poi riprendere la normale turnistica lavorativa».

In queste ore è iniziata l’igienizzazione e sanificazione di tutte le aree dell’ospedale di alta specialità.

A seguito della quale, effettuata ogni altra necessaria verifica sanitaria, riprenderà la normale attività anche di supporto ad Asp Palermo.

La direzione sanitaria del Maria Eleonora Hospital conclude:

«Consapevole dello stato di comprensibile apprensione in cui vivono in queste ore i familiari dei pazienti ricoverati proseguono i contatti verso i familiari più stretti,

per dare informazioni sullo stato di salute e psico-fisico dei degenti attualmente in struttura».

Spirate due donne in provincia di Messina.

sono morte oggi due donne una di 87 anni nel policlinico Martino di Messina e l’altra di 95 anni, nell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Entrambe già affette da altre patologie, risultate positive al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza sono 34 in totale i decessi di persone affette da coronavirus avvenuti a Messina e in provincia: 21 al Policlinico di Messina,

8 all’ospedale ‘Cutroni Zodda’ di Barcellona, 4 all’ospedale Papardo di Messina e 1 in una casa di cura privata di Messina.

Al contempo, si sono registrate 10 nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19:

quattro uomini rispettivamente di 70, 66, 41 e 31 anni e,

una donna di 28 anni all’ospedale di Barcellona; due uomini di 74 e 57 anni e tre donne di 73, 68 e 18 anni al Policlinico di Messina.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 34.

Coronavirus Sicilia, 2.001 i contagiati

Oltre 100 mila i malati in Italia.

Sono complessivamente 100.269 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.996.

Venerdì l’incremento era stato di 1.396. Le persone guarite sono 32.534 (2.079 più di ieri, l’aumento nel giorno precedente era stato di 1.985).

Calano ancora per l’ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva.

Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, in calo di 28 rispetto a ieri.

Dei 100.269 malati complessivi, 28.144 sono poi ricoverati con sintomi – 98 in meno rispetto a ieri – e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare.