Università, lezioni online per 11mila studenti. In tempi di emergenza Covid 19 l’Ateneo in diretta streaming e podcast.

quasi tutte disponibili anche in podcast per successivi approfondimenti,

1.650 insegnamenti attivati online per gli iscritti ai corsi di laurea, oltre 30mila studenti già collegati alla piattaforma.

Questi i numeri dell’università di Catania a un mese esatto dall’interruzione delle attività di didattica tradizionale,

decisa dai provvedimenti del governo è contenere la diffusione della pandemia da Covid-19.

Sono circa 1.200 i docenti che hanno ricevuto le credenziali per accedere alla piattaforma MS Teams che l’ateneo utilizza in convenzione con Microsoft.

Da oltre una settimana sono disponibili inoltre le lezioni a distanza per i corsi post-laurea: master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, Tfa – sostegno.

Sono stati avviati anche gli esami di profitto a distanza per tutte le materie, secondo i calendari stabiliti dai dipartimenti, e 650 studenti si sono laureati a distanza,

con un canale preferenziale per il settore medico, in particolare per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia e le scuole di specializzazione di area medica.

Esami per i quali l’Università di Catania ha messo in piedi un piano straordinario,

per facilitare la rapida immissione dei propri studenti nel Sistema Sanitario Nazionale a sostegno dell’emergenza.

Il rettore Francesco Priolo afferma:

«Le nostre attività didattiche a distanza stanno funzionando molto bene, ringrazio i nostri docenti e tutto lo staff tecnico e amministrativo che ci hanno permesso di realizzare in pochi giorni,

con la supervisione del Direttore generale, un sistema molto efficiente e anche apprezzato dagli studenti».

Aggiunge il rettore:

«Siamo partiti con le lezioni, poi gli esami di laurea e gli esami di profitto, adesso hanno preso il via le lezioni per i dottorati, le specializzazioni e i master».

Infine conclude:

«Saremo pienamente operativi finché la situazione lo richiederà, per garantire il diritto allo studio dei nostri studenti pur in una situazione di oggettiva estrema difficoltà».