Coronavirus Sicilia, sono 1942 i positivi. L’incremento rispetto al giorno precedente è in leggera crescita (+49 contro +34)

a fronte di un numero di tamponi inferiore (1.304 contro i 2.581 di mercoledì).

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 9 aprile),

così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale, dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 28.742.

Di questi sono risultati positivi 2.232 (+73), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.942 persone (+49), 152 sono guarite (+19) e 138 decedute (+5).

Degli attuali 1.942 positivi, 629 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 63 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.313 (+48) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 112 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 99 (22, 5, 8);

Catania, 574 (144, 33, 55); Enna, 282 (172, 2, 16); Messina, 347 (143, 23, 29); Palermo, 295 (72, 38, 13); Ragusa, 51 (9, 4, 3);

Siracusa, 82 (48, 33, 9); Trapani, 100 (19, 12, 4).

Nell’Oasi di Troina i casi aumentano a 162.

Altri due casi positivi e quattro negativi tra gli ospiti dell’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina.

Le persone affette da disabilità mentali gravi assistite dalla Onlus dell’Ennese sono, adesso, complessivamente 102, e 87 quelle negative.

Altri tre tamponi positivi sono risultati tra gli operatori, facendo salire a 60 i casi complessivi e a 121 quelli negativi.

Infermiera positiva: casi in clinica Palermo salgono a 18.

Un’infermiera della clinica Villa Maria Eleonora di Palermo è risultata positiva al Covid-19.

Si attende nelle prossime ore l’esito dei 50 tamponi eseguiti tra impiegati e pazienti.

Al momento i positivi sono 18. La scorsa notte un altro paziente trasferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico.

Al momento i dipendenti che si trovano nella struttura lavorano ininterrottamente da oltre 36 ore.

La struttura è isolata e i cambi al momento non sono consentiti.

Intanto, In queste ore si stanno eseguendo i trasferimenti di tutti i pazienti risultati positivi.

I dipendenti che non erano in servizio nella clinica Villa Maria Eleonora a Palermo hanno eseguito i tamponi.

Sono arrivati in auto si sono messi in fila lungo viale Regione Siciliana e hanno atteso per eseguire l’esame.

Al momento la struttura è in quarantena.

Altri due dimessi nell’ospedale di Caltagirone. Guarite dal Covid-19 altre due pazienti.

Le pazienti dimesse dall’Uoc Malattie infettive dell’ospedale Gravina di Caltagirone: una 55enne dell’Ennese e una 77enne del Calatino.

I tamponi di controllo sono risultati negativi e rientrano a casa. Le due donne sono ricoverate da metà marzo.

Queste ultime curate con terapia standard che combina l’utilizzo di azitromicina, idrossiclorochina e antivirale.

Ieri dimessi dal Gravina i primi due pazienti guariti dal Covid. All’Uoc Malattie infettive sono 36 i pazienti ricoverati, di cui 28 per Covid-19.

Sono sei i pazienti, guariti clinicamente, per i quali si è in attesa del secondo tampone di controllo che, se negativo, saranno dimessi nei prossimi giorni.

Stamattina all’Uoc di Anestesia e rianimazione dello stesso ospedale anche estubati i primi due pazienti, positivi al Covid-19.

Sono un 62enne della provincia di Siracusa e una 82enne del Nisseno.

Alberghi sanitari creati a Siracusa.

Due hotel sono in provincia di Siracusa, per complessivi 119 posti letto.

Questi ultimi destinati ad accogliere i positivi al Covid 19 già guariti e senza sintomi o dimessi dagli ospedali,

ma ancora con il rischio di contagio per le famiglie.

La prima struttura individuata, immediatamente disponibile già dal 4 aprile, è “Città della Notte”, in territorio di Augusta.

La struttura fa parte dell’elenco delle strutture alberghiere idonee che hanno manifestato la disponibilità,

infatti quest’ultima partecipa all’avviso regionale secondo l’ordinanza del presidente della Regione siciliana n. 10 del 23 marzo 2020.

Le stanze a disposizione di pazienti paucisintomatici sono 49, senza necessità di ricovero,

appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi.

La struttura è a disposizione anche per i pazienti in assenza di tampone nei quali è individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena.

La seconda struttura, come già noto, è la Casa del Pellegrino, che si trova nel capoluogo, di cui l’Azienda ha acquisito la disponibilità da parte del Comune di Siracusa.

La struttura ha una capacità di 70 posti letto, che potrà essere fruibile entro 15 giorni dalla consegna dell’immobile.

Per l’attivazione della struttura ricettiva “Città della Notte” e la “Casa del Pellegrino” stipulata una convenzione tra l’Asp di Siracusa e i proprietari.

Infatti l’accordo rende gli alloggi a uso esclusivo dell’utente in isolamento con assoluto divieto di ricevere visite e con vigilanza nelle 24 ore, 7 giorni su 7.