Coronavirus Sicilia, i malati sono 1.893. Salgono di 34 unità i contagiati da coronavirus oggi in Sicilia.

Dato in calo rispetto a ieri (+44) soprattutto se rapportato al numero di tamponi eseguiti (ieri 1.393, oggi 2.581).

Aiuta, in tal senso, anche la crescita dei guariti (20, ieri erano stati 5).

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 8 aprile),

dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 27.438 (+2.581 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.159 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.893 persone (+34), 133 sono guarite (+20) e 133 decedute (+8).

Degli attuali 1.893 positivi, 628 pazienti (-7) sono ricoverati – di cui 65 in terapia intensiva (-8) – mentre 1.265 (+41) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 110 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 94 (22, 5, 8); Catania, 560 (148, 32, 54); Enna, 279 (171, 1, 16);

Messina, 330 (144, 20, 26); Palermo, 286 (70, 31, 12); Ragusa, 49 (9, 4, 3); Siracusa, 84 (44, 29, 9); Trapani, 101 (20, 9, 4).

Ottavo morto nella Rsa di Villafrati.

Era uno degli assistiti della Rsa Villa delle Palme di Villafrati. Si tratta di un 74enne deceduto questa mattina all’hospital Covid di Partinico (Pa).

Salgono così a otto gli anziani morti dall’inizio della pandemia nella struttura sanitaria nel paese palermitano dove è scoppiato il primo focolaio e istituita la zona rossa.

In ospedale restano ancora ricoverate due donne in Rianimazione, una proveniente dalla Rsa di Villafrati e un’altra arrivata dalla clinica Villa Maria Eleonora di Palermo.

Nel Covid Hospital di Partinico sono ricoverati altri 11 pazienti, le loro condizioni non sono gravi. Nell’ospedale ci sono 50 posti letto per pazienti in osservazione e 50 posti in rianimazione.

A Palermo e Termini Imerese due morti.

Ancora una vittima del Coronavirus in Sicilia, un uomo di 74 anni di Termini Imerese (Pa), che era un asintomatico positivo.

Quando ha manifestato i sintomi del Covid-19, è stato ricoverato a Palermo in terapia intensiva. L’uomo potrebbe essere stato contagiato dopo un viaggio in Lombardia.

Il pensionato di 83 anni di Lascari (Pa) contagiato dal Coronavirus durante un viaggio in Germania è morto all’ospedale Cervello di Palermo.

L’uomo si era recato dal figlio e, quando era rientrato, aveva partecipato a vari incontri e a una cena sociale.

Circa ottanta persone che erano venute in contatto con lui si erano volontariamente messe in quarantena.

Negli ultimi giorni le condizioni del pensionato si sono aggravate ed è morto nel reparto di terapia intensiva dove era stato trasferito.

Vittima a Barcellona Pozzo Di Gotto.

Una donna di 92 anni, già affetta da altre patologie, è deceduta nell’ospedale ‘Cutroni Zodda’ di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) per insufficienza cardiorespiratoria.

La paziente era risultata positiva al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza sono 26 in totale i decessi di persone affette da coronavirus a Messina e provincia.

Inoltre, si sono registrate due nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19: si tratta di una donna di 87 anni, ricoverata all’ospedale ‘Papardo’ e di un uomo di 55 anni al Policlinico ‘G. Martino’ di Messina.

Nel capoluogo peloritano e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono così 20. I dati forniti sono registrati alle 11 di oggi.

Positivo il sindaco di Troina.

Il sindaco di Troina, Fabio Venezia è risultato positivo al Covid-19. Lo conferma l’esito del tampone anche se il sindaco, già aveva un inizio di polmonite.

L’amministratore presentava tutti i sintomi da infezione di coronavirus, è in isolamento da giorni e le sue condizioni sono in miglioramento.

Continuano a rimanere stabili i numeri dei contagi all’Oasi Maria Santissima, con cento pazienti e 57 operatori infetti.

Intanto si attende l’esito degli altri quasi 200 tamponi che sono stati effettuati ieri a ricoverati e operatori dell’istituto.

Nuove misure anti contagio per case di riposo.

In adozione le misure speciali per le case di riposo siciliane.

Si tratta di una delle nuove azioni di contrasto e prevenzione messe in atto dall’assessorato regionale alla Salute.

Le misure messe in atto per contenere ulteriormente ogni forma di possibile contagio dal coronavirus in strutture destinate a persone già oggetto di altre precise disposizioni.

Nello specifico, per le case di cura, oltre ad un vademecum, sono previsti dei controlli e degli screening periodici su ospiti e personale attraverso il tampone o test sierologici.

Inoltre in ciascuna struttura sarà necessario individuare un responsabile del bio-contenimento che avrà il compito di sovrintendere a tutte le azioni di prevenzione come, ad esempio, garantire la tracciabilità degli operatori sanitari e di tutto il personale.

Proprio i dipendenti dovranno essere formati anche sul corretto uso e smaltimento dei dispositivi di protezione individuale ed andranno implementate anche la pulizia delle strutture.

Fra le misure adottate anche il divieto assoluto di visite dall’esterno di parenti e conoscenti.

Inoltre vietata l’organizzazione di attività ludiche e ricreative e la somministrazione dei pasti in ambienti comuni.

La misura trae spunto da un’articolata relazione redatta da Giuseppe Nunnari,

Emmanuele Venanzi Rullo (Università di Messina), Bruno Cacopardo e Manuela Ceccarelli (Università di Catania),

incoraggia le case di cura ad adoperare le tecnologie digitali, come le videochiamate mediante smartphone e tablet,

per assicurare il contatto tra gli ospiti e i loro familiari.

Il vademecum sarà inoltrato alle case di riposo censite.

Clinica palermitana con diciotto positivi.

I positivi al coronavirus rilevati nella Villa Maria Eleonora, la clinica palermitana dove si eseguono delicati interventi cardiochirurgici.

La più grave è una donna di 73 anni che è stata trasportata all’Hospital Covid di Partinico. La struttura è stata messa in quarantena.

Ancora non si conosce quanti tra i nuovi 12 positivi sono medici o pazienti. Da ieri il personale è blindato nella struttura.

Medici e operatori che non erano di turno sono stati posti in quarantena obbligatoria a casa.

Studente positivo torna a Canicattì dalla Spagna.

Secondo caso di studente rientrato dalla Spagna risultato positivo al Civid-2019 al termine delle due settimane di quarantena a Canicattì in provincia di Agrigento.

Il giovane era rientrato in città direttamente dallo stato dove studiava. A titolo precauzionale si era messo in quarantena essendosi auto registrato sul sito dell’assessorato regionale alla Salute.

Da qui il tampone che è risultato positivo e quindi l’obbligatorietà a un nuovo periodo di quarantena.

Insieme al giovane saranno isolati gli altri componenti della famiglia per i quali è prevista l’effettuazione dei test.

In Italia molti i guariti: 2.099 In Un Solo Giorno.

Ancora 542 morti in Italia. Sono 17.669 le vittime complessive, martedì l’aumento era stato di 604. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile.

I nuovi malati sono complessivamente 95.262, con un incremento rispetto a ieri di 1.195.

Martedì l’incremento era stato di 880. Il numero dei contagiati totali – compresi morti e guariti – è di 139.422, con un incremento rispetto a ieri di 3.836.

Per il quinto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva.

Sono 3.693 i pazienti nei reparti, 99 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.257 sono in Lombardia, in calo di 48 rispetto a ieri.

Dei 95.262 malati complessivi, 28.485 sono poi ricoverati con sintomi – 233 in meno rispetto a ieri – e 63.084 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 26.491 le persone guarite, 2.099 in più di ieri. E’ l’incremento più alto mai registrato dall’inizio dell’emergenza. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.555.