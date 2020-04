Consiglio di Stato, annullare ordinanza De Luca. Annunciato il parere favorevole alla proposta del ministero dell’Interno.

sulla proposta del ministero dell’Interno per l’annullamento, in via straordinaria, dell’ordinanza del sindaco di Messina.

Il primo cittadino ha imposto a chiunque intenda fare ingresso in Sicilia l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza,

nel sistema di registrazione on line: www.sipassaacondizione.comune.messina.it.

Quest’ultimo indirizzo è una banca dati per disciplinare gli arrivi dallo Stretto.

Il Consiglio di Stato:

«In presenza di emergenze di carattere nazionale pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali».

Al parere del Consiglio di Stato seguirà adesso una deliberazione del Consiglio dei ministri che dovrà essere recepita con decreto del presidente della Repubblica.

De Luca all’alba sullo stretto.

La discussa ordinanza di Cateno De Luca è entrata in vigore stamane.

Già all’alba il sindaco ha effettuato alcuni controlli con la polizia municipale alla Rada San Francesco per verificare se i passeggeri che sbarcano dai traghetti fossero registrati.

Spiega De Luca:

«Su 52 persone che volevano attraversare con un mezzo, tra le quali venti pendolari, solo 7 non erano registrate».

L’ordinanza specifica: chi fa ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina,

sia a piedi sia a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, è tenuto,

almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, a registrarsi attraverso il sistema telematico.

Il passeggero dovrà dichiarare di conoscere le disposizioni dei Dpcm e delle ordinanze del presidente della Regione sulla emergenza coronavirus;

indicare la motivazione dello spostamento e la località di destinazione, dove trascorrere il periodo di isolamento fiduciario.

Se i motivi sono validi potrà accedere alla città dello Stretto altrimenti sarà vietato l’ingresso.

Si innesca la polemica tra sindaci.

Ieri sulla questione si è innescato un acceso scambio di idee, tra Cateno De Luca e il suo collega Leoluca Orlando.

Alcuni palermitani che vorrebbero rientrare in Sicilia, tra cui anche una farmacista di ritorno per motivi di lavoro,

hanno chiesto a Orlando il nulla-osta per potere attraversare lo Stretto.

Il sindaco di Palermo, che è anche presidente di Anci Sicilia, ha chiesto chiarezza sull’ordinanza di De Luca ai prefetti del capoluogo e della città sullo Stretto, al governatore Nello Musumeci e alla protezione civile.

Orlando ha chiesto di conoscere:

«quale comportamento occorra legittimamente assumere per non compromettere le ragioni del richiedente e,

il rispetto delle norme emergenziali emanate in materia di spostamento dei cittadini dal presidente del Consiglio,

dal ministero della Salute di concerto col ministero dell’Interno e dal presidente della Regione».

Immediata la reazione di De Luca:

«Stranamente, o forse dovrei dire strumentalmente, la nota viene trasmessa solo alle autorità e alle testate giornalistiche ma non anche al sindaco di Messina».

Aggiunge il primo cittadino di Messina:

«Il sindaco di Palermo solleva il caso di una persona che dovrebbe attraversare lo Stretto, che si sarebbe registrata nella piattaforma ‘Sipassaacondizione’,

che ho istituito con l’ordinanza del 5 aprile e che sarebbe in attesa del visto del sindaco del comune di destinazione, cioè proprio del sindaco di Palermo».

Conclude De Luca:

«Al riguardo mi preme osservare che Orlando, un personaggio in cerca d’autore, non si cura neppure di fornire alcun utile elemento per potere esitare la pratica,

evidentemente ritenendola una questione superflua, e questo già dimostra quanto sia strumentale la sua richiesta».