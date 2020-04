Coronavirus Sicilia, aumentano i positivi 1.726. 62 in più rispetto a ieri. Al Sud, il sistema sanitario ha contenuto danni, ma i contagi continuano a crescere.

Coronavirus Sicilia, aumentano i positivi 1.726. Nell’isola salgono i contagi (+62 rispetto a ieri, con un aumento che si mantiene costante).

Il dato sull’epidemia da coronavirus è aggiornato alle 17 di oggi (sabato 4 aprile).

Sono ricoverati 627 pazienti (+19 rispetto a ieri), di cui 74 in terapia intensiva (+1),

mentre 1.099 (++43) sono in isolamento domiciliare, 95 guariti (+1) e 111 deceduti (+10).

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 99 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 82 (25, 4, 7); Catania, 506 (158, 21, 42); Enna, 266 (162, 1, 13);

Messina, 306 (130, 14, 24); Palermo, 260 (77, 24, 12); Ragusa, 40 (6, 4, 3); Siracusa, 77 (44, 24, 6); Trapani, 90 (25, 1, 3).

Al Cannizzaro di Catania 10 pazienti dimessi.

È salito a dieci il numero dei pazienti Covid-19 dimessi dall’ospedale Cannizzaro di Catania.

Ieri è tornata a casa, dopo 16 giorni di ricovero, una donna di 56 anni.

Prima di lei, nelle ultime due settimane, altre tre donne e sei uomini hanno lasciato il reparto di Malattie Infettive,

dove sono stati presi in carico dopo il referto di positività al tampone rinofaringeo.

Sempre ieri è stato estubato un paziente critico, che era stato trasferito in Rianimazione a causa dell’aggravamento delle condizioni e che ora è in miglioramento.

Allo stato, sono 40 i pazienti affetti da Covid-19 trattati nella speciale sezione,

dedicata all’emergenza epidemiologica e nell’Unità operativa di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro,

entrambe dirette dal dott. Carmelo Iacobello.

Intanto, altri sei pazienti sono ricoverati in Rianimazione.

Ancora una vittima a Messina.

Una donna di 89 anni, con patologie pregresse, è deceduta al Policlinico G. Martino di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. Era risultata positiva al Covid-19.

La paziente ospite della casa di riposo San Martino, dove ieri è stato scoperto un nuovo focolaio.

Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 24 i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia e 14 le guarigioni.

Primo calo di ricoveri in terapia intensiva in Italia.

In Italia Sono 15.362 i morti da coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 681. Venerdì l’aumento era stato di 766.

Ma si registra il primo calo di ricoveri in terapia intensiva dall’inizio dell’emergenza Covid-19.

Sono 3.994 i malati in questione, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.326 sono in Lombardia.

Degli 88.274 malati complessivi, 29.010 sono poi ricoverati con sintomi – 269 in più rispetto a ieri – e 55.270 sono quelli in isolamento domiciliare.

Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli in conferenza stampa ha detto:

«Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante».

«Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed è un notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare».

Poi conclude Borrelli:

«E’ il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell’emergenza».

Sono 20.996 le persone guarite, 1.238 in più di ieri. L’aumento precedente era stato di 1.480.

Chiosa Borrelli:

«Mascherine obbligatorie in Lombardia? Io non la uso perché rispetto le distanze. E’ importante indossarla se non si rispettano le distanze».

Risultati positivi due sanitari a Siracusa.

Il direttore del reparto di Oncologia medica dell’ospedale Umberto I di Siracusa, Paolo Tiralongo commenta la positività del tampone al Covid-19.

Il risultato è emerso su due operatori sanitari dopo la diagnosi di positività di una paziente che era ricoverata nel reparto di Oncologia.

Afferma Tiralongo:

«E’ chiaro che noi sanitari abbiamo la consapevolezza nella gestione di questa situazione di grave emergenza di vivere una quotidiana potenziale esposizione all’infezione,

in particolar modo quando la soggettività clinica di qualsiasi paziente non è marcatamente evidente».

La paziente è stata trasferita al Covid Malattie infettive.

Tutto il personale, sia della degenza ordinaria che del Dso-Dh è stato sottoposto a tampone, così come i pazienti.

Tutti gli ambienti sono stati sanificati.

Intanto, la direzione aziendale dell’Asp di Siracusa ha disposto l’esecuzione del tampone a tutti gli operatori sanitari,

nel rispetto delle priorità indicate nell’ordinanza del presidente della Regione.

Grazie all’arrivo in Sicilia dei reagenti e alla possibilità dell’Azienda di farli analizzare dal laboratorio privato accreditato di Avola e,

dal laboratorio dell’ospedale di Siracusa che esaminerà nell’imminenza, i referti dei tamponi eseguiti saranno restituiti in poche ore.

i pazienti in totale al momento ricoverati in provincia di Siracusa sono 44, 13 al Covid di Noto, 20 al Covid Center di Siracusa,

5 al Covid dell’ospedale Muscatello, 3 al Covid pneumologia dell’Umberto I, 3 in terapia intensiva.

Due bambini dimessi a Palermo.

Due dei tre bambini ancora ricoverati presso l’ospedale Di Cristina di Palermo perché positivi al coronavirus risultano guariti, e quindi dimessi.

I piccoli hanno effettuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo e hanno lasciato il nosocomio.

Nei giorni scorsi un altro bimbo era stato dimesso. Resta ricoverato un solo bambino, le cui condizioni non destano preoccupazione.