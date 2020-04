Lega Pro, club chiedono chiusura stagione 2019/20. I club di Serie C esternano la volontà di non proseguire il campionato in corso. Chieste anche soluzioni che "permettano la sostenibilità economica, a partire dallo svincolo sulle fideiussioni e la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in Deroga".

Lega Pro, club chiedono chiusura stagione. In mattinata i club di Serie C hanno partecipato all’Assemblea di Lega in call conference.

Al centro dell’attenzione l’analisi della crisi patita dalla Lega Pro per l’emergenza Covid-19 e la scelta di adottare soluzioni che permettano la sostenibilità economica.

Tra queste spiccano la richiesta di esonero da oneri fiscali e l’opportunità della Cassa Integrazione in deroga.

Inoltre, nel corso della riunione, la maggior parte dei club ha manifestato l’intenzione di concludere anticipatamente la stagione in corso.

Tuttavia questa sarà in ultima istanza una scelta di competenza della FIGC, organo che ad ogni modo dovrà confrontarsi anche con la Lega Pro.

A tal fine le squadre di Serie C hanno conferito mandato di rappresentanza al presidente di Lega Francesco Ghirelli.

E proprio Ghirelli avrebbe insistito sul pericolo che la Serie C potrebbe correre nell’ottica del principio di continuità aziendale.

I dettagli dell’Assemblea di Lega odierna sono stati pubblicati attraverso un comunicato ufficiale della Lega Pro.

Questo il comunicato:

“Questa mattina si è svolta in videoconferenza l’Assemblea dei Club di Lega Pro, la prima durante l’emergenza Covid-19″.

“L’Assemblea si è svolta in un clima di commozione per il complicato momento che sta attraversando il Paese e per quanti,

direttamente o indirettamente, sono toccati dal virus”.

Importante l’ausilio della consulenza PWC TLS:

“Durante l’Assemblea sono stati illustrati e condivisi i primi risultati concreti che il Comitato di Crisi di Lega Pro ha conseguito,

avvalendosi del supporto dei professionisti interni e dei consulenti di PWC TLS”.

Focus sull’ambito economico societario:

“I Club hanno manifestato la necessità di adottare il prima possibile misure che permettano la sostenibilità economica,

a partire dallo svincolo sulle fideiussioni e la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in Deroga”.

“Su quest’ultimo aspetto, in particolare, i Club chiedono al Governo, al Ministro Spadafora e al Ministro Gualtieri,

la possibilità di prevedere questo intervento nelle prossime misure che saranno varate”.

Mandato di rappresentanza conferito a Ghirelli:

“I Presidenti hanno dato al Presidente Ghirelli mandato di rappresentare alla FIGC la specificità della Serie C,

una Lega particolarmente in difficoltà in questo momento,

soprattutto per quelle squadre che si trovano nelle aree del Paese dove il virus registra una maggiore diffusione”.

“Difficile pensare di tornare a giocare in città sconvolte, pur avendo in grande cura le ragioni giuridiche. Questi due elementi vanno tenuti insieme”.

Specifica il comunicato:

“Il Presidente Ghirelli ha avuto inoltre mandato di proseguire la trattativa con l’AIC e con Aiac affinché si possa raggiungere una soluzione”.

Soluzione che:

“…richiede la consapevolezza che tutti devono fare grandi sacrifici in un momento di crisi così drammatica”.

Prosegue il comunicato:

“Nel corso dell’Assemblea, il Presidente ha ribadito che la priorità è la tutela della salute”,

ed ha ricordato che la Serie C è stata la prima a fermare, lo scorso 21 febbraio, le partite nelle cosiddette zone rosse”.

Fermezza nella decisione di non giocare:

“Finché non ci saranno le condizioni sanitarie per giocare, come da indicazioni del Governo, non si scenderà in campo”.