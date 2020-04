Coronavirus Sicilia, i malati sono 1.664. I positivi sono 58 in più di ieri. Messina: ancora tre decessi. Positivo vescovo di Caltagirone.

Coronavirus Sicilia, i malati sono 1.664. Continua la crescita dei casi di coronavirus, ma resta modestamente contenuta.

Gli attuali contagiati sono 1.664 con un incremento rispetto a ieri di 58 unità, dato di poco inferiore al precedente (+62).

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 3 aprile), dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 18.686.

Di questi sono risultati positivi 1.859 (+68 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.664 persone (+58).

Sono ricoverati 608 pazienti (+32 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (0), mentre 1.056 (+26) sono in isolamento domiciliare, 94 guariti (+2) e 101 deceduti (+8).

Ecco la divisione degli attuali contagiati nelle varie province:

Agrigento 97 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 73 (20, 4, 6); Catania 500 (174, 21, 38); Enna 245 (139, 1, 11);

Messina 300 (128, 14, 23); Palermo 255 (76, 24, 11); Ragusa 40 (7, 3, 3); Siracusa 76 (40, 24, 6); Trapani 78 (24, 1, 2).

Aumentano i morti a Messina.

Tre persone affette da Covid-19 sono morte per insufficienza cardiorespiratoria negli ospedali del Messinese.

Una 85enne è deceduta al Papardo di Messina e una 83enne al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Entrambe avevano patologie pregresse ed erano state ospiti della casa di riposo ‘Come d’incanto’.

Al Policlinico Gaetano Martino di Messina è morto un 64enne che era stato trasferito da Salina con un elicottero del 118.

Ancora un decesso nella Rsa di Villafrati.

È morto un altro anziano che era assistito nella Rsa Villa delle Palme a Villafrati. L’uomo risultato positivo al Covid 19.

Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 24 marzo nell’ospedale di Partinico. Salgono così a sette le vittime tra gli anziani che erano ospiti della Rsa.

Nella struttura al tampone per il Covid-19 sono risultati positivi 24 impiegati e 50 anziani.

Vescovo di Caltagirone affetto da covid-19.

Il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri, ricoverato da ieri all’ospedale Gravina, è risultato positivo al Covid-19.

Le analisi dei tamponi sono state eseguite dai medici dell’Unità operativa di Igiene pubblica.

L’alto prelato sottoposto a esami clinici e radiologici nel pronto soccorso poi trasferito in reparto dove è sottoposto a terapia.

Le sue condizioni di salute sono stabili.

Mons. Peri aveva avvertito i primi sintomi qualche giorno fa, all’indomani della visita al cimitero.

Si legge in una nota della direzione aziendale dell’Asp di Catania:

«Vogliamo aggiungere, alla voce della Diocesi e della Città di Caltagirone anche il nostro messaggio di affetto e di solidarietà a mons. Peri,

del quale apprezziamo la grande umanità e l’attenzione verso i più fragili e gli ammalati».

«Siamo sicuri che, anche in questa circostanza il vescovo sarà un’affidabile guida spirituale per tutti gli operatori e per i pazienti».

I sanitari dell’Asp di Catania hanno già preso accordi con il segretario del vescovo per ricostruire, così come prevedono le procedure, la catena dei contatti in modo da contenere la possibilità del contagio.

Il vescovo ieri sera nella chat del clero diocesano ha lanciato anche un messaggio di:

«ringraziamento» per la «vicinanza, affetto e soprattutto per la vostra preghiera».

Ha aggiunto mons. Peri:

«Vi chiedo anche la cortesia di farvi portavoce con le vostre comunità del mio ringraziamento per la preghiera e l’affetto che mi fanno pervenire».

Afferma il vescovo:

«Sono nella stanza e in attesa dei risultati hanno iniziato la terapia».

Poi conclude mons. Peri:

«Vi terrò informati per quello che saprò sull’evoluzione del decorso ospedaliero. Facendo la volontà di Dio teniamoci uniti nella preghiera» .

Terzo decesso nel ragusano.

Terza vittima da coronavirus in provincia di Ragusa. Si tratta di un 70enne di Scicli che era stato ricoverato ieri in condizioni gravi.

L’uomo è deceduto stamane nell’hub Covid-19 dell’ospedale di Modica. Il suo quadro clinico era abbastanza compromesso per la presenza di altre patologie.

Le altre due vittime sono una 73enne di Modica arrivata da Pavia e un 71enne originario di Varese, ma residente a Marina di Ragusa.

Attualmente i pazienti contagiati nel Ragusano sono 41 e sono sette quelli ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

Il picco della pandemia è ancora in corso, altri 766 morti in Italia.

Sono 14.681 i decessi in Italia dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 766.

Giovedì l’aumento era stato di 760. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile.

Il coordinatore Angelo Borrelli ha detto:

«Al momento c’è una sola data che è quella del 13 aprile».

Sono complessivamente 85.388 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 2.339.

Giovedì l’incremento era stato di 2.477. Sono 19.758 le persone guarite, 1.480 in più di ieri; il precedente aumento era stato di 1.431.

Il direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico, Massimo Antonelli in conferenza stampa ha spiegato:

«Il picco non si è ancora esaurito».

Conclude dicendo che la:

«tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime 3 settimane».

Negli ultimi due giorni sono stati eseguiti 80 mila tamponi, ha sottolineato Borrelli:

«Oggi ne sono stati fatti complessivamente 619.849».