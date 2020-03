Rivoluzione Serie C, l'idea di Gravina. Intervistato ai microfoni di Radio Cusano TV Italia, il presidente della FIGC avrebbe lanciato la proposta di dividere il numero delle sessanta squadre partecipanti al campionato di Lega Pro in due settori di cui uno composto da venti squadre e l'altro dalle restanti quaranta.

Nella giornata odierna Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Cusano TV Italia.

Il presidente della FIGC ha analizzato l’attuale assetto della Serie C composto da 60 squadre affermando di aver proposto un progetto innovativo in merito.

Gravina, alla luce della crisi vissuta dalla Lega Pro, avrebbe in mente l’idea di ridurre il numero di squadre partecipanti alla terza serie calcistica italiana.

In particolar modo l’obiettivo del presidente della FIGC sarebbe quello di ripristinare quelle che sarebbero una Serie C1 da venti squadre e una Serie C2 dalle altre quaranta.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Gravina, inoltre, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli sarebbe già al corrente della suddetta riforma.

Queste le parole del presidente della FIGC:

“Conosco la Serie C benissimo, ne sono stato presidente, sono stato anche presidente di un club di Serie C per anni”.

“Oggi le difficoltà sono di sistema, la Serie C soffre tanto, dobbiamo cogliere l’occasione per fare una rivoluzione culturale,

un nuovo approccio nell’ambito della gestione”.

Puntualizza Gravina:

“Le mie proposte le ho già avanzate, ci stiamo confrontando”.

La novità portata avanti dal presidente della Federazione:

“La Serie C a tre livelli non va più bene. Bisogna tornare a un’eccellenza di Serie C di 20 squadre e poi 40 di un’altra serie semi-professionistica”.

“Per individuare le squadre che devono far parte di una C d’elite basta seguire la classifica, ci sono società che arrivano prima delle altre”.

Conclude Gravina:

“Queste decisioni dipendono dalla Lega Pro, il presidente Ghirelli già conosce questa proposta ed è favorevole, ma dipende dalle società”.