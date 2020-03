Coronavirus Sicilia: 1.330 contagiati. I casi positivi sono 88 più di ieri. Prima vittima nell’Oasi di Troina, dove sono ricoverati 70 contagiati: in arrivo 19 medici dell’esercito.

Coronavirus Sicilia: 1.330 contagiati

Coronavirus Sicilia: 1.330 contagiati. In Sicilia sono 1.330 gli attuali positivi al coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (l’aumento precedente era stato di 74).

Questo il quadro aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo). Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 13.814.

Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale),

mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8).

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo),

così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 75 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 61 (19, 3, 4); Catania, 368 (136, 16, 23); Enna, 181 (92, 1, 10);

Messina, 266 (129, 8, 15); Palermo, 216 (78, 14, 6); Ragusa, 27 (7, 3, 2); Siracusa, 66 (35, 18, 3); Trapani, 70 (26, 0, 1).

Morto medico a Caltanissetta.

E’ morto oggi pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta il medico di Palma di Montechiaro (Ag) Lorenzo Vella.

Il professionista, 71 anni, medico del lavoro, era ricoverato dallo scorso 19 marzo.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito ma i medici hanno tentato di tutto per salvarlo.

Salgono così a cinque le vittime per coronavirus decedute all’ospedale Sant’Elia.

Prima vittima nll’Oasi di Troina.

E’ morta stamattina nell’ospedale di Enna una ragazza ospite dell’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico Oasi Maria Santissima dove

al momento, sono presenti 70 persone positive al Covid-19: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori.

Quest’ultima da molto tempo ospite dell’Irccs dell’Ennese trasferita nel nosocomio tre giorni fa per problemi di saturazione di ossigeno.

Lo rende noto la struttura ‘Oasi di Troina’ sottolineando che la ragazza,

«aveva altre patologie pregresse associate» alla sua disabilità e che «le sue condizioni si sono aggravate la notte scorsa e stamattina il suo cuore ha smesso di battere».

Fatto il tampone per valutare se positiva al Covid-19, ma si è in attesa dell’esito.

L’associazione Oasi Maria Santissima onlus aggiunge:

«Sono notizie che mai avremmo voluto dare».

Ci uniamo al dolore della famiglia già informata e di quanti l’hanno sempre accudita con amore».

A Troina sono attesi, tra oggi e domani, 19 medici dell’esercito italiano per supportare gli operatori sanitari dell’Oasi.

Oggi arriveranno i primi 7 sottufficiali medici, domani mattina arriveranno altri 9 sottufficiali e 3 ufficiali medici.

Troina è il quarto Comune siciliano che diventa “zona rossa”.

Lo ha deciso, con una propria ordinanza, il presidente della Regione Nello Musumeci, sentito il primo cittadino dell’Ennese.

Fino al 15 aprile, nel centro montano dell’entroterra vigerà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e,

la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, a eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari,

il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari,

di prodotti sanitari, di beni e servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata e in uscita,

dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati,

esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali,

nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Il provvedimento si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19,

dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato ben 94 casi di positività al Coronavirus, essenzialmente