Calcio Catania raccoglie fondi per il Cannizzaro. L'iniziativa è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale: "chiediamo di effettuare una donazione a sostegno dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, seguendo l’esempio del nostro capitano, Marco Biagianti".

Calcio Catania raccoglie fondi per il Cannizzaro

Calcio Catania raccoglie fondi per il Cannizzaro. Dopo l’iniziativa promossa sui social da Marco Biagianti,

la società calcistica catanese mostra grande spirito di beneficenza.

Un comunicato ufficiale, del club etneo, esprime sostegno per i dipendenti degli istituti ospedalieri e si rivolge ai tifosi rossazzurri.

La società catanese avrebbe lanciato una campagna di donazione nei confronti dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Con il ricavato, il presidio ospedaliero catanese in questione sarebbe in grado di comprare più equipaggiamenti,

utili a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

L’invito si rivolge non solo alla tifoseria etnea ma a coloro in grado di fornire il proprio contributo in ambito economico-sanitario.

Questo il comunicato apparso sul sito del Calcio Catania:

“Nell’ambito delle attività volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica è basilare e necessario,

com’è facile intuire, il massimo supporto all’attività dei medici, degli infermieri e del personale delle strutture ospedaliere,

donne e uomini coraggiosamente impegnati nella lotta per difendere salute e vita”.

Iniziativa della società rossazzurra:

“Questa riflessione induce il Catania a rilanciare un invito,

intendendo mettere la cassa di risonanza del calcio al servizio di una causa fondamentale per la collettività:

a noi stessi, ai nostri tifosi, agli sponsor,

ai partner commerciali ed a chiunque sia nelle condizioni di esprimere concretamente la propria solidarietà,

chiediamo di effettuare una donazione a sostegno dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”,

seguendo l’esempio del nostro capitano, Marco Biagianti”.

Prosegue il comunicato:

“L’aiuto economico consentirà l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale),

ed attrezzature utili a rafforzare la tenuta e l’efficacia delle unità anti-Covid 19″.

“Possiamo difendere anche così i coraggiosi ed esperti difensori che in ogni istante di queste lunghe giornate affrontano il temibile virus”.

Credenziali cui fare riferimento:

“Le donazioni potranno essere effettuate tramite versamenti,

sul conto corrente intestato ad Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro c/o Banca Monte dei Paschi di Siena,

agenzia presso Ospedale Cannizzaro di Catania, IBAN IT86F0103016919000001053276″.

Precisa il comunicato:

“Dopo il bonifico (indicare la causale “donazione”), sarà possibile trasmettere per email all’indirizzo ecofin@ospedale-cannizzaro.it i contatti del benefattore,

e gli estremi per la ricevuta/fattura: codice fiscale, dati anagrafici e di residenza”.

E conclude:

“Altra forma di aiuto, indiretta ma altrettanto preziosa, è lo scrupoloso rispetto di tutte le norme anti-Covid 19,

adottando un comportamento responsabile che servirà e non poco a ridurre il carico di lavoro delle strutture ospedaliere nel momento cruciale”.