Ripresa campionato, interviene Gravina. Questo pomeriggio Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

il massimo esponente della Federazione ha analizzato la situazione generale vissuta dal Paese in ambito sportivo a fronte dell’allarme Covid-19.

Per Gravina, nonostante l’attuale clima di incertezza che accompagna gli italiani, la priorità è riprendere le sorti del campionato.

Non si tratterebbe dell’unica soluzione disponibile, come spiega il presidente della FIGC, ma di quella più soddisfacente.

Sebbene non sia ancora possibile ipotizzare le date per una ripresa della stagione 2019/20, riaccendere i motori entro luglio sembrerebbe l’idea più plausibile per Gravina.

Inoltre nel corso dell’intervista radiofonica il presidente della FIGC ha accennato al tema del taglio agli stipendi dei calciatori.

In merito lo stesso Gravina ha puntualizzato come in questi giorni sia frequente il dialogo tra i vari organi su una problematica da non sminuire.

Queste le parole del presidente della Federazione:

“L’obiettivo primario è riprendere la stagione,

abbiamo tracciato uno scenario che prevede la ripresa dei campionati perché credo che sia la scelta più giusta”.

“Questa è un’ipotesi che abbiamo il dovere di portare avanti,

ma stiamo lavorando anche su ipotesi alternative per dare risposte concrete alle nostre società e ai nostri tifosi”.

Precisa Gravina:

“Oggi possiamo elaborare qualunque scenario che poi potrebbe essere smentito dai fatti,

ma abbiamo la certezza di cercare in tutti i modi di salvare il campionato attuale e senza compromettere il prossimo”.

“Avremo gli Europei e altri impegni delle nazionali e non possiamo pensare di cominciare il 2020-2021 oltre metà di agosto,

quindi dobbiamo andare a ritroso e oltre metà luglio diventa complicato ipotizzare di arrivare con questo campionato”.

Poi chiosa:

“Il consiglio federale ha potere decisionale e lo eserciterà nella maniera più equilibrata,

senza sottovalutare rischi di contenziosi che il calcio italiano non può permettersi”.

“Stiamo studiando diverse ipotesi ma non ce ne è una migliore di un’altra.

E ribadisce:

“La priorità è finire i campionati”.

Sulle riduzioni agli emolumenti dei calciatori:

“Diverse iniziative sono state avviate, ci sono delle proposte si sta cercando di trovare una mediazione tra le diverse posizioni”.

“Noi non possiamo far finta che il calcio non stia subendo danni economici così come l’industria di tutto il paese”.

Conclude Gravina:

“Il tema del costo del lavoro va posto senza mortificare nessuno ma ricorrendo a delle ipotesi di sospensione o riduzioni degli stipendi”.

Sulla questione della Cassa integrazione allargata ai calciatori con contratti inferiori a 50.000 euro lordi Francesco Ghirelli ha esposto il suo pensiero.

Nell’intervista rilasciata a Radio Radio il presidente della Lega Pro ha approfondito i motivi della suddetta proposta.

Secondo Ghirelli l’alternativa della Cassa integrazione rappresenterebbe una scelta decisiva ai fini di salvaguardare alcune società di Serie C dal rischio di continuità aziendale.

Queste le dichiarazioni del presidente della Lega Pro:

“Abbiamo chiesto di entrare nella Cassa integrazione in deroga, perché siamo al capolinea,

siamo di fronte al rischio della continuità aziendale per tantissimi club”.

Prosegue Ghirelli:

“Abbiamo ritenuto opportuno chiedere al Parlamento che, già in sede di conversione del decreto legge cura Italia,

estenda anche agli sportivi professionisti la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga prevista dal l’art. 22 del decreto stesso”.

E chiarisce:

“In altri termini gli sportivi professionisti ammessi alla cassa integrazione sarebbero esclusivamente coloro i quali hanno un tetto stipendiale lordo che si trovano in Lega Pro,

nella pallacanestro, nella pallavolo”.

Conclude Ghirelli:

“Per noi sarebbe un risultato importantissimo che darebbe sollievo in una fase di crisi così drammatica per le nostre società”.