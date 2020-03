Padri Rogazionisti ai tempi del Covid-19 a Messina. Ma i senzatetto in quale casa possono restare ai tempi del Covid-19? Ogni volta che un clochard avrà trovato un riparo, una vita in più potrà dire #iorestoacasa.

Padri Rogazionisti ai tempi del Covid-19 a Messina. L’Istituto Cristo Re dei Padri Rogazionisti continua ad operare nonostante le difficoltà causate dal Covid-19.

«Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità.

Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi!

Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!». (Mt 9, 35-38)

Si assiste a dirette streaming per le celebrazioni di messe ai tempi del Covid-19.

Flashmob di candele della speranza su whatsapp, per sentirsi più vicini ai malati di Covid-19.

La televisione diventa una cappella digitale, da dove si espande, ai quattro angoli del mondo, la straordinaria benedizione “urbi et orbi” di Papa Francesco.

L’hashtag #iorestoacasa è la raccomandazione diretta ad ogni cittadino nel tenere un comportamento socialmente responsabile per impedire l’epidemia di Covid-19.

Ma i senzatetto in quale casa possono restare?

Gli invisibili emarginati, italiani o migranti, senza fissa dimora, come possono assicurarsi le necessarie azioni d’igiene?

A Messina esiste l’Istituto Cristo Re dei Padri Rogazionisti, a servizio dei poveri, dei giovani disagiati e dei migranti.

La mensa del povero e le case di accoglienza di Cristo Re rimangono operative anche ai tempi del Covid-19.

Rogate, ovvero Pregate, è la sorgente della santità di Annibale Maria di Francia, il Santo di Messina, il Padre delle Case Avignone.

«Fin da allora mi trovai impegnato, secondo le mie deboli forze, al sollievo spirituale e temporale di quella plebe abbandonata.»

Così raccontava Padre Annibale, nel gennaio 1878, appena ordinato Diacono, ed entrato nel quartiere Avignone, obbrobrio di povertà e abbandono della Messina antica.

La Rogazione evangelica sollecita tutt’oggi i Padri Rogazionisti verso le persone meno fortunate, fra cui i clochard, anch’essi esposti al Covid-19.

Ne parliamo con Padre Claudio Marino, Direttore dell’Istituto Cristo Re di Messina.

Quali riflessioni accompagnano le attività di assistenza e solidarietà dei Padri Rogazionisti ai tempi del Covid-19?

«Tempo di Covid-19, tempo di virus. In queste settimane, mossi dalla paura di essere infettati, siamo tutti ben serrati nelle nostre case.

Disinfettante, amuchina e mascherine fanno da padroni, anche quando per estrema necessità bisogna uscire.

Ma che fine hanno fatto i “figli di Sant’Annibale”?

I poveri, i bisognosi, i senza fissa dimora. Non sono improvvisamente scomparsi in pandemia Covid-19.»

Quali cambiamenti sono stati causati dall’emergenza Covid-19 nella gestione dei servizi offerti dalla comunità dei Rogazionisti e dei volontari?

«Le opere sociali e di assistenza dell’Istituto Cristo Re continuano anche durante questa emergenza. Anche quando tutti – o quasi – i volontari sono impegnati nella tutela dei propri cari, delle proprie famiglie e dei più anziani, chiusi in casa.

Ogni giorno, la mensa in Viale Principe Umberto 89 garantisce un numero di pasti che oscilla tra 50 e 130.

I nostri ospiti continuano ad essere puntuali alle 11,30. Tutti i giorni, anche i festivi.

Perché anche i poveri mangiano ogni giorno.

Aspettano pazienti un pasto, sia che ci sia il sole oppure la pioggia.

Anche ai tempi del Coronavirus cerchiamo di assicurare il sacchetto con un primo, un secondo, un contorno e una frutta.

Oppure, in caso di necessità, due panini con un frutto e l’acqua.

Infatti, l’emergenza in atto rende difficile reperire gli alimenti per tante persone.

In considerazione del fatto che una parte dei nostri benefattori, dovendo restare in casa, non riesce ad inviarci quella piccola offerta pagata tramite il conto corrente postale.

Una delle tante abitudini sovvertite. Uno dei tanti comportamenti non più tenuti in questo periodo, causando il venire meno di altre azioni necessarie nel meccanismo dell’assistenza.»

Come avete organizzato le misure d’igiene nelle case di accoglienza?

«Le case di accoglienza, prima dell’emergenza Covid-19, ospitavano le persone senza fissa dimora solo dalle ore 18 alla mattina successiva.

Si garantiva il servizio della doccia, la possibilità di cambiare i vestiti, cenare, dormire e fare la prima colazione.

Ma le misure di prevenzione Covid-19 hanno cambiato le regole di ospitalità.

Bisogna tutelare anche i più deboli, che non hanno una casa dove ripararsi dal nemico invisibile.

Per cautelare la loro salute, di comune accordo con gli interessati, si è deciso di ospitarli H24.

Infatti, resteranno nel dormitorio H24, fino a quando l’emergenza non sarà finita, fornendo loro anche il pranzo.

Le case di accoglienza attualmente alloggiano 22 persone.

3 donne e 19 uomini, fra i quali alcuni ragazzi neo-maggiorenni senza punti di riferimento, senza famiglia.»

Qual è il vostro appello?

«Il Coronavirus non chiude le nostre porte a nessuno. Viviamo l’emergenza nell’emergenza.

Mi rivolgo al buon cuore delle persone, chiedendo di non dimenticarci.

Potete sostenere le nostre opere di carità attraverso la donazione di qualsiasi tipo di alimento o prodotti igienizzanti per locali e vestiti.

Oppure una donazione tramite il nostro IBAN:

IT 96 W07601 16500 000092041656 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

intestato ad Associazione di Solidarietà Sociale Rogazionisti Cristo Re Onlus

Inoltre, potete visitare www.donarog.it e www.cristore.it

Non ci abbandonate! Dio vi benedica!»

Ogni volta che un clochard avrà trovato accoglienza, sarà stata tutelata una vita in più, nel rispetto dell’eguaglianza.

Ogni volta che un clochard avrà trovato un riparo, una vita in più potrà dire #iorestoacasa.