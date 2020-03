Credito sportivo congela pagamenti rate. La decisione adottata dall'Istituto per il credito sportivo è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale: "sospensione del pagamento delle rate in scadenza da marzo a settembre 2020".

Credito sportivo congela pagamenti rate. In queste ultime ore l’Istituto per il credito sportivo (ICS),

presieduto da Andrea Abodi sembra aver preso provvedimenti considerevoli.

In vista dell’emergenza Coronavirus l’ICS avrebbe soddisfatto la richiesta di sospendere,

il pagamento delle rate in scadenza dal mese di marzo fino a settembre dell’anno corrente.

Una decisione rivolta ad aiutare quelle imprese in difficoltà impegnate a fronteggiare i danni economici causati dalla pandemia da Covid-19.

In merito l‘ICS ha emanato un comunicato ufficiale in cui si precisa che il congelamento delle rate non implicherà altri oneri per i beneficiari.

Questo il comunicato:

“Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID19”,

“l’Istituto per il Credito Sportivo, in linea con quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 procederà”,

“su esplicita richiesta dei propri mutuatari (ad eccezione di Enti locali e grandi imprese)”,

“alla sospensione del pagamento delle rate in scadenza da marzo a settembre 2020”.

Puntualizza il comunicato:

“La sospensione non comporterà costi aggiuntivi per il Cliente e potrà riguardare sia l’intera rata, comprensiva di capitale e interessi”,

“sia la sola quota capitale, con il pagamento degli interessi alla scadenza prevista”.

Giudizio a parte per le esposizioni creditizie deteriorate:

“Potrà beneficiare della misura tutta la Clientela le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate”,

“(che verranno invece valutate caso per caso) ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”.

Prosegue il comunicato:

“La richiesta di sospensione dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica sospensionecovid@creditosportivo.it“,

“attraverso l’apposito modulo scaricabile sul sito web dell’Istituto www.creditosportivo.it”.

“L’Istituto inoltre, per supportare operativamente i Clienti e fornire assistenza per la gestione delle operazioni in essere”,

“e per le successive misure agevolate che saranno adottate”,

“ha creato un gruppo di lavoro dedicato che potrà essere contattato al numero verde 800608398 o alla mail”:

“infoemergenzacovid19@creditosportivo.it“.

E conclude:

“Questo impegno rappresenta, tanto più adesso”,

“il cuore della missione pubblica dell’Istituto di banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura al servizio del Paese”.