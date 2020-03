Coronavirus Messina, Ministra denuncia Sindaco

LO STATO VUOLE LA TESTA DEL SINDACO DE LUCA! Sono stato denunciato per aver scoperchiato le vergogne di Stato !Vi prego di condividere massicciamente questo post! STASERA NE PARLEREMO ALLE ORE 18:45 in diretta FB pagina De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su RTP canali 17, 117, 646 e 868 e su TCF canale 113Ecco il testo ANSA: ++ Coronavirus: Lamorgese denuncia sindaco Messina ++ 'Parole gravemente offensive, vilipendio alla Repubblica' (ANSA) – ROMA, 26 MAR – Sono stati segnalati all'autorita' giudiziaria i comportamenti tenuti dal sindaco di Messina "perche' censurabili sotto il profilo della violazione dell'articolo 290 del Codice penale (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate)". La decisione, informa il Viminale, e' stata assunta dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, "a seguito delle parole gravemente offensive, e lesive dell'immagine per l'intera istituzione che lei rappresenta, pronunciate pubblicamente e con toni minacciosi e volgari". (ANSA). NE 26-MAR-20 14:08 NNNN