Ingresso in Sicilia, si attenua la tensione. Si calma la tensione a Villa San Giovanni. Attraversano le prime auto e un centinaio di persone.

Ingresso in Sicilia, si attenua la tensione. A Villa San Giovanni si attenua la tensione per l’imbarco.

Nella notte, un primo gruppo di 150 persone sbarca in Sicilia, dopo la chiusura degli ingressi decretata nell’isola per l’emergenza coronavirus.

Per motivi di sicurezza, è stato deciso di effettuare l’imbarco dal porto di Reggio Calabria.

In serata, intanto, la Polizia Metropolitana di Reggio Calabria ha distribuito pasti caldi agli automobilisti bloccati a Villa.

Molte le famiglie con bambini. Nel gruppo anche una donna incinta, le cui condizioni non hanno destato preoccupazione.

Intanto a Villa rimangono ancora 80 persone bloccate, ma l’intervento di stanotte ha permesso, quanto meno di allentare la tensione.

Il nervosismo si era manifestato nel piazzale di stoccaggio mezzi di Villa San Giovanni.

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sottolinea che:

«Le persone non si respingono come pacchi e finalmente sblocchiamo una situazione che ha messo in discussione la dignità di ogni essere umano».

Intanto, ieri sera il presidente della Regione, Nello Musumeci, è intervenuto sull’argomento durante una conferenza stampa tenuta a Palazzo d’Orleans.

ha detto il capo della giunta regionale:

«Abbiamo saputo dalle autorità locali della Calabria che nel piazzale di Villa San Giovanni purtroppo ci sono oltre 200 persone, nuclei familiari con bambini,

donne in stato di gravidanza e anziani, non sappiamo se siano affetti da particolari patologie».

«Hanno già passato una notte in auto, rischiano di passare una seconda notte».

«La linea della fermezza è conosciuta, le leggi vanno rispettate da tutti, sapevano che non potevano attraversare lo Stretto di Messina».

«Io non ho alcun potere per farli entrare in Sicilia, il potere è dello Stato».

Continua il presidente della Regione Siciliana:

«Ma il rigore deve sposarsi allo spirito umanitario, non possiamo fare finta di niente, tutti siamo genitori, tutti siamo figli:

abbiamo scritto al ministro dell’Interno, dicendo lo Stato ha determinato assembramento a Villa San Giovanni e lo Stato deve risolvere problema».

Spiega Musumeci:

«Abbiamo suggerito di acquisire una struttura ricettiva a Reggio o a Villa dove ospitare le famiglie e i soggetti più fragili come le donne incinte, i bambini, gli anziani e i vecchi;

abbiamo il dovere di mettere questa gente in quarantena obbligatoria perché non conosciamo le loro condizioni di salute, per cui vanno condotti in una struttura».

Il presidente propone:

«Per i residenti in Sicilia, sarà la Regione a farsi carico dei costi. Al resto pensa lo Stato».

«Spero che il ministro voglia dare disposizioni al prefetto di Reggio Calabria in questo senso,

non pensiamo ai genitori che hanno violato la norma ma a chi non ha colpa».

Conclude Musumeci:

«Chi non accetta la quarantena si assume la responsabilità delle proprie scelte».