Sbarchi a Messina, esodo dal Nord. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci,

in un post su Facebook esterna la sua indignazione per il nuovo esodo selvaggio in Sicilia.

Fenomeno in corso dopo la chiusura di molte fabbriche del Nord in seguito alla nuova stretta del governo Conte per contenere il contagio del coronavirus.

Scrive Musumeci:

«Mi segnalano che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada».

Poi aggiunge:

«Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente».

«C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce».

Sottolinea ancora il presidente della Regione Siciliana:

«Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza.

Esclama:

«Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello!».

Inoltre informa:

«Ho avuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo Stretto».

Ribadisce:

«Possono passare, alla luce del provvedimento nazionale, SOLO i pendolari che svolgono servizio pubblico, come sanitari, forze armate e di polizia».

Conclude il presidente Musumeci:

«BASTA. Stiamo facendo sacrifici enormi e bisogna dare certezze a tutti i cittadini che questa fase è seguita con impegno».

Non si fa attendere il sindaco di Messina, Cateno De Luca che infuriato dice:

«Questa mattina ho visto video e foto del flusso incontrollato di macchine che stanotte hanno attraversato lo Stretto dalla Calabria per raggiungere la Sicilia».

«Mi sono reso conto che qua c’è qualcuno che gioca con la nostra vita e la nostra pazienza».

Poi chiosa:

«Bene, la mia è finita».

E ancora annuncia:

«Sto preparando una diffida contro il governo nazionale, il prefetto di Messina, di Reggio Calabria e dei questori:

voglio capire che cosa è successo stanotte. Voglio la prova e il riscontro dei controlli fatti e li voglio entro stasera».

Aggiunge De Luca:

«Io oggi sarò lì, a costo di bloccare la nave. Invito anche il Presidente Musimeci a seguirmi: basta con le proteste isolate».

«Venga con me stasera sulla sponda dello Stretto. Non permetta a nessuno di giocare con la pazienza dei siciliani».

«Stasera, a costo di farmi arrestare per l’ennesima volta, non permetterò altri vergognosi esodi».

Continua il sindaco di Messina:

«Inoltre, farò un’ordinanza per bloccare il transito selvaggio delle persone sullo Stretto,

in ottemperanza al decreto emanato ieri dai ministri Speranza e Lamorgese».

«Chi dovrà passare lo deve comunicare almeno 2 ore prima, per permettere i controlli e decidere se può transitare o stare fuori dalla Sicilia».

Devono smetterla di emanare provvedimenti se poi non hanno la forza di farli applicare,

perché è un’umiliazione per me che sono in trincea e non nei Palazzi dorati».

Chiosa ancora De Luca:

«È umiliante anche per chi continua a stare murato in casa».

Poi rivolgendosi alle istituzioni afferma:

«Cari ministri, prefetti e questori, organizzatevi perché io stasera sarò lì, a non fare passare nessuno».

Conclude il primo cittadino:

«Non ci lasceremo più prenderci in giro: si deve realmente schierare l’esercito sulle sponde dello Stretto».