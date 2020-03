Coronavirus Sicilia, i positivi sono 681. I casi sono In flessione. Rispetto a ieri il numero dei contagiati è di 85. I malati a Catania sono 117. I decessi aumentano a 13.

Coronavirus Sicilia, i positivi sono 681

Coronavirus Sicilia, i positivi sono 681. Aumenta di 85 unità il bilancio dei positivi al Covid-19 in Sicilia.

Il dato oggi risulta essere in flessione rispetto a ieri, quando l’incremento si era elevato a 138. Il totale delle persone attualmente malate nell’isola è di 681.

Questo il quadro riepilogativo della situazione, aggiornato alle ore 12 di oggi (lunedì 22 marzo),

così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale:

dall’inizio dei controlli i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 6.375.

Coronavirus Sicilia, i positivi sono 681

Di questi sono risultati positivi 721 (91 + di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 681 persone (+85 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 310 pazienti (39 a Palermo, 117 a Catania, 72 a Messina, 0 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 22 a Enna, 7 a Ragusa, 24 a Siracusa e 14 a Trapani),

di cui 60 in terapia intensiva, mentre 371 sono in isolamento domiciliare, 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa)e,

13 deceduti (1 a Caltanissetta, Agrigento e Siracusa, 6 a Catania e 4 Enna).

Deceduto il direttore del parco archeologico di Siracusa.

Calogero Rizzuto, ricoverato in terapia intensiva da due settimane circa dopo essere risultato positivo al coronavirus.

Rizzuto, 65 anni, ex soprintendente ai beni culturali, avrebbe manifestato alcuni sintomi e si sarebbe sottoposto al test che ha svelato l’infezione.

Successivamente trasferito in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, tenuto sotto stretta osservazione dai medici.

Poi ricoverato nel reparto di terapia intensiva riservato ai casi più critici di covid-19. Le prime notizie sembravano incoraggianti circa la reazione alle terapie.

Erano scattati subito altri accertamenti per capire con quante persone era entrato in contatto il direttore del Parco archeologico di Siracusa.

Resta elevata l’allerta a Messina.

Alfredo Misitano uno dei familiari degli anziani che si trovano nella casa di riposo ‘Come d’incanto’, all’interno della quale vi sono 20 anziani su 71 positivi afferma:

«I nostri familiari sono lì dentro da giorni temiamo per la loro incolumità, non comprendiamo perché ancora i tamponi non sono applicati a tutti e quando intendono spostarli».

«Sono come animali sofferenti in gabbia» ripete.

Con loro ad assisterli 16 operatori della struttura che sono chiusi in isolamento da giovedì senza poter aver un cambio da parte di altri operatori e che ancora devono essere sottoposti anche loro a tampone.

Misitano dice ancora:

«E’ incredibile che ancora l’Asp non si sia mossa in modo adeguato facendo arrivare sul posto personale sanitario e strumentazioni,

forse aspettano che i nostri familiari muoiano, è una vergogna».

Ci sono tre nuovi casi di cittadini di Bagheria positivi al coronavirus.

Lo ha annunciato il sindaco. Si tratta di due uomini (un 45enne e un ultrasettantenne) e un bambino di 18 mesi.

Salgono così a 5 i casi di cittadini bagheresi contagiati, più il paziente che era in cura presso il dipartimento del Rizzoli di Bagheria.

A parte il piccolo di 18 mesi, gli altri due casi apparterrebbero tutti allo stesso ceppo dei primi due bagheresi già riscontrati positivi al virus.

Intanto, in provincia di Ragusa cresce il numero dei contagiati.

Ieri sera una donna ultracinquantenne di Scicli è ricoverata nella divisione malattie infettive dell’ospedale ‘Maggiore’ di Modica.

Dal 5 al 12 marzo era in crociera e appena rientrata posta in isolamento ma da qualche giorno ha cominciato ad avere i sintomi e da ieri è ricoverata.

Ad annunciare il nuovo caso nel Ragusano è stato il sindaco di Scicli, Enzo Giannone che raccomanda ai suoi cittadini di “moltiplicare le attenzioni”.

Tutti gli operatori medici e infermieri del reparto di Medicina dell’ospedale Basilotta di Nicosia,

posti in quarantena dopo che 4 infermieri sono risultati positivi al tampone.

Altri due medici dello stesso reparto erano in quarantena da giorni. I ricoverati trasferiti in altri reparti.

Anche il personale della Medicina dell’Umberto I di Enna sarà sottoposto a tampone,

dopo che la moglie di un paziente, ricoverato nel reparto, è risultata positiva al covid 19.

L’opinione dell’infettivologo Tullio Prestileo dell’ospedale Civico di Palermo.

Dice Prestileo:

«La Sicilia regge bene».

«La Sicilia sta reggendo bene, la situazione negli ospedali non desta allarme».

Mantenendo il distanziamento sociale e attenendosi con scrupolo alle prescrizioni, nell’Isola il numero dei contagi sarà contenuto».

Aggiunge l’infettivologo:

«Quando il presidente della Regione insiste sulla necessità di isolare la Sicilia, ha ragione e quanto accaduto in nottata a Messina è grave:

i numeri di contagi registrati nella città dello Stretto sono percentualmente alti rispetto ad aree più popolose della Sicilia».

«La vicenda della casa di riposo di Villafrati, dove una donna proveniente da Milano è andata a trovare un parente,

contagiando gli ospiti, dimostra ulteriormente che bisogna attenersi con scrupolo ai divieti».

Spiega Prestileo sono:

«73 mila casi studiati in Cina ci danno ormai la certezza che il virus arrivato al Nord è diverso e potrebbe trattarsi di quello tedesco, a sua volta mutato».

Alla domanda sul perché i decessi in Germania siano nettamente inferiore rispetto all’Italia, Prestileo ritiene che:

«probabilmente i numeri tedeschi andrebbero emendati: ricordo che i 90 mila casi di ‘strana influenza’ segnalati un paio di mesi fa dalle autorità tedesche,

quando ancora non era scoppiata l’epidemia, potrebbero riguardare pazienti affetti da coronavirus».