Coronavirus Sicilia, 458 positivi. Questo il quadro della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (sabato 21 marzo).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883.

Risultano ricoverati 254 pazienti (27 a Palermo, 118 a Catania, 40 a Messina, 1 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 19 a Siracusa e 12 a Trapani)

di cui 48 in terapia intensiva, mentre 204 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina,

2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 6 deceduti (1 a Caltanissetta e Siracusa, 2 a Catania ed Enna).

Segnalato un decesso per coronavirus a Ribera.

Il caso riguarda un uomo di 87 anni risultato positivo e trasferito d’urgenza per problemi respiratori all’ospedale di Enna.

Il sindaco di Ribera, Carmelo Pace ha annunciato che Il paziente ricoverato è morto questa notte.

L’anziano proveniva dal reparto di Medicina dell’ospedale di Sciacca, dove nei giorni scorsi si erano registrati una ventina di casi positivi.

Spiega il sindaco che in un primo tempo:

«Il paziente sottoposto al tampone con un primo esito negativo è stato trasferito a casa».

«Poi, l’anziano ha subito delle complicazioni e a un successivo tampone è risultato positivo e trasferito nel nosocomio di Enna».

Intanto, un uomo di 79 anni di Salemi è deceduto nell’ospedale di Castelvetrano, così come ha confermato l’Asp di Trapani.

Il caso, al momento, è da ritenersi sospetto: le autorità sanitarie sono ancora in attesa dell’esito del tampone che dovrebbe confermare o meno la positività.

A Messina una novantenne, ospite di una casa di riposo, trovata positiva al Covid 19.

Lo hanno confermato i sanitari del Policlinico della città peloritana.

Su 23 dei 71 anziani ospiti della struttura, alcuni dei quali accusano febbre e altri sintomi, eseguito il tampone giovedì scorso, ancora senza esito.

Nessun test, invece, eseguito fino ad ora ai 16 operatori della casa di riposo che in questo momento si trovano in isolamento insieme agli ospiti della struttura.

In merito ai casi di contagio per Coronavirus che hanno riguardato alcune strutture della città di Messina e segnatamente l’Istituto Neurolesi ‘Bonino Pulejo’,

l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha inviato nel capoluogo peloritano il dirigente dell’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato Salvatore Scondotto.

Il dirigente coordinerà le necessarie misure di contenimento, così come previsto dai protocolli ministeriali.

In particolare, tutti i pazienti contagiati del ‘Bonino Pulejo’ sono stati già trasferiti presso il policlinico ‘Martino’ di Messina.

Intanto si sta procedendo alla sanificazione del presidio di contrada Casazza.

I degenti non contagiati verranno infatti trasferiti presso altre strutture sanitarie del Messinese.

Ulteriori azioni di contenimento e contrasto al diffondersi del virus sono applicate anche sul personale dell’Istituto Bonino Pulejo.

In particolare per coloro entrati in contatto con i pazienti positivi al Covid-19 disposto il test del tampone.

Analoghe iniziative intraprese anche per una casa di riposo della città dello Stretto.

Domani l’assessore Ruggero Razza presiederà una riunione in videoconferenza con tutti i manager delle aziende sanitarie del Messinese.

In arrivo ad Agrigento dalla Cina materiale protettivo di supporto dalla città di Neijiang.

lo scorso novembre, con la cittadina cinese siglato un memorandum di relazioni amichevoli su commercio, cultura, turismo.

Ad accompagnare il dono una lettera del sindaco e del Comitato municipale della città di Neijiang.

Gli amministratori orientali hanno scritto al sindaco di Agrigento per sottolineare lo loro vicinanza e,

mostrare, con un concreto gesto di aiuto, l’autenticità della loro amicizia:

«La vostra città ci sta molto a cuore e speriamo di potervi aiutare a debellare l’epidemia».